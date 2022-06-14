بدأ أمس الاثنين، تنفيذ حكم السجن مدى الحياة الصادر على الروائية الأمريكية نانسي كرامبتون بروفي صاحبة مقال “كيف تقتلين زوجك”، وذلك إثر إدانتها بقتل زوجها.

وسيتعين على كرامبتون بروفي (71 عاما) انتظار مدة لا تقل عن 25 عاما قبل أن يحق لها التقدم بطلب للإفراج المشروط، على ما أوضح لها قاض في محكمة بولاية أوريغون في شمال غرب الولايات المتحدة.

وأدينت الكاتبة التي صدرت لها روايات عاطفية تحمل عناوين مثيرة مثل “الجحيم في القلب” أو “الزوج السيئ”، في 25 مايو/ أيار بقتل زوجها دانييل بروفي البالغ عمره 63 عاما بإطلاق النار عليه في يونيو/ حزيران 2018 في كلية للطهو كان يعمل بها.

ونفت كرامبتون بروفي خلال محاكمتها التهمة، قائلة إن وجودها في مسرح الجريمة، بحسب ما أظهرت لقطات كاميرا مراقبة في المكان، كان بهدف الاستلهام في كتاباتها.

وزعمت كرامبتون بروفي أن مسدسًا مفقودا تعتقد الشرطة أنه سلاح الجريمة، تم شراؤه في إطار التحضير لكتابة رواية، ونفت أن تكون الأموال التي كانت ستكسبها من عقود التأمين بقيمة إجمالية تبلغ 1.4 مليون دولار قد شكلت دافعا للقتل.

نانسي كرامبتون بروفي مع زوجها دانييل بروفي (منصات التواصل)

وقد أوقفت كرامبتون بروفي في سبتمبر/ أيلول 2018، ولا تزال محتجزة منذ ذلك الحين.

وتشرح كرامبتون بروفي في مقال لها بعنوان “كيف تقتلين زوجك” لا يزال متاحا بسهولة على الإنترنت، طرق التخلص من الزوج غير المرغوب فيه ودوافعه، ويشمل ذلك المكاسب المالية واستخدام سلاح ناري، رغم إشارة المقال إلى أن البنادق “تثير الضجة والفوضى وتتطلب بعض المهارة”.