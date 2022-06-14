إنستغرام توفر للأهل أداة لرقابة حسابات أبنائهم القصر

أعلنت شبكة إنستغرام للتواصل الاجتماعي، الثلاثاء، عن إضافة ميزات جديدة إلى أداة الرقابة الأبوية تتيح للأهل أو لممثلين قانونيين الإشراف بشكل مباشر أكثر على أنشطة أبنائهم القصّر.

وتوفر الميزة الجديدة للأهل وأولياء الأمور إمكان إرسال دعوات إلى المراهقين الصغار يعرضون فيها عليهم مراقبة حساباتهم، وينبغي للمراهقين قبول الطلب لتفعيل الأداة.

وكانت إمكانية تشغيل الرقابة الأبوية محصورة قبل ذلك في المراهقين أصحاب الحسابات، وهو خيار متاح منذ مارس/آذار في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت مسؤولة برامج الشؤون العامة في مجموعة “ميتا” (الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام) في فرنسا كلوتيلد بريان “من المهم جدا بالنسبة لنا تطوير أدوات تحترم خصوصية الشباب واستقلاليتهم، مع إشراك الأهل في التجربة في الوقت نفسه”.

وستمكن الأداة الجديدة الأهل من تقييد وقت الشاشة من خلال تحديد حدود استخدام التطبيق يوميا من 15 دقيقة إلى ساعتين أو من خلال جدولة فترات الراحة.

ويمكن للشباب كذلك إبلاغ والديهم أو ممثليهم القانونيين إذا كانوا عرضة لمحتوى لا يتوافق مع قواعد إنستغرام كالتحريض على الكراهية والعنف والعُري، وما شاكل ذلك.

ويستطيع الأهل والأوصياء ولوج قائمة الاتصال الخاصة بأولادهم على إنستغرام، والاطلاع تاليًا على هويات متابعيهم وعلى قائمة الأشخاص الذين يتابعهم الأبناء.

مركز معلومات أسري

ومن المقرر أن تتوفر هذه الميزات بحلول نهاية شهر يونيو/حزيران الجاري في فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأيرلندا واليابان وكندا وأستراليا والولايات المتحدة، على أن تصبح متاحة في بقية دول العالم بحلول نهاية العام الجاري.

وأصبح في الإمكان أيضا الاتصال من إنستغرام بمركز معلومات أسري يوفر نصائح من خبراء ومعلومات تتعلق بالإشراف، وستوفر أيضا أدوات رقابة أبوية لسماعات الواقع الافتراضي “أوكولوس كويست” التي تُنتجها “ميتا”.

وينتقد النواب الأمريكيون وجمعيات حماية الأطفال باستمرار تأثيرات إنستغرام الضارة على المستخدمين الصغار في السن.

وتلطخت صورة إنستغرام وشبكتها الأم فيسبوك التي أصبحت تحمل اسم “ميتا بلاتفورمز”، بفعل التسريبات التي كشفت عنها في خريف عام 2021 الموظفة السابقة في شبكة فيسبوك فرانسس هوغن بالاستناد إلى مراسلات داخلية.

وتظهر هذه الوثائق أن مديري فيسبوك كانوا على بينة من بعض المخاطر التي يواجها المستخدمون القصّر، خصوصا على صعيد الصحة العقلية لبعض الفتيات اللواتي يتم ترسيخ صورة الجسم المثالي لديهنّ من خلال سيل من الصور المعروضة أمامهن.

وسعت إنستغرام منذ ذلك الحين إلى تقديم تعهدات في شأن حماية المراهقين، كما فعلت المنصات الأخرى التي يقبل عليها الشباب.

وأعلنت تيك توك الأسبوع الماضي عن ميزات جديدة تهدف إلى الحد من وقت الشاشة لمستخدميها القصّر.