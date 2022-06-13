الأكثر مشاهدة على نتفليكس.. المسلسل الكوري “لعبة الحبار” يعود بجزء جديد

أعلنت شركة نتفليكس للبث التدفقي عن قرب عرضها للمسلسل الكوري الجنوبي “سكويد جيم” (لعبة الحبار) الذي حقق نجاحا عالميا كبيرا.

وغرد حساب الشركة على موقع التدوين المصغر “تويتر” بقرب عرض الموسم الثاني من المسلسل الذي أصبح أكثر المسلسلات مشاهدة على المنصة عندما بدأ عرضه في سبتمبر/أيلول2021.

Red light… GREENLIGHT! Squid Game is officially coming back for Season 2! pic.twitter.com/4usO2Zld39 — Netflix (@netflix) June 12, 2022

وحظي المسلسل منذ عرضه بموجة عالمية من المحاكاة في المطاعم والألعاب الإلكترونية وحتى في مجال الملابس؛ إذ انتشرت عالميا مبيعات للأزياء الخضراء والحمراء للممثلين في المسلسل.

ويتناول المسلسل قصة متسابقين يعانون ضائقة مالية ويلعبون ألعاب أطفال للحصول على فرصة لكسب مبالغ مالية تغير حياتهم، على الرغم من عواقب تلك الألعاب المميتة.

ولم تحدد نتفليكس موعد عرض الجزء الثاني من المسلسل.