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الأكثر مشاهدة على نتفليكس.. المسلسل الكوري “لعبة الحبار” يعود بجزء جديد

مشهد من المسلسل الكوري لعبة الحبار (منصة نتفليكس)
13/6/2022-|آخر تحديث: 13/6/202201:28 PM (مكة المكرمة)

أعلنت شركة نتفليكس للبث التدفقي عن قرب عرضها للمسلسل الكوري الجنوبي “سكويد جيم” (لعبة الحبار) الذي حقق نجاحا عالميا كبيرا.

وغرد حساب الشركة على موقع التدوين المصغر “تويتر” بقرب عرض الموسم الثاني من المسلسل الذي أصبح أكثر المسلسلات مشاهدة على المنصة عندما بدأ عرضه في سبتمبر/أيلول2021.

وحظي المسلسل منذ عرضه بموجة عالمية من المحاكاة في المطاعم والألعاب الإلكترونية وحتى في مجال الملابس؛ إذ انتشرت عالميا مبيعات للأزياء الخضراء والحمراء للممثلين في المسلسل.

ويتناول المسلسل قصة متسابقين يعانون ضائقة مالية ويلعبون ألعاب أطفال للحصول على فرصة لكسب مبالغ مالية تغير حياتهم، على الرغم من عواقب تلك الألعاب المميتة.

ولم تحدد نتفليكس موعد عرض الجزء الثاني من المسلسل.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات