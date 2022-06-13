نازح سوري يتحدى الظروف ويبتكر ما يضمن له ثمن دواء أبنائه المرضى (فيديو)

يعيش النازح السوري مهنّى الإسماعيل في خيمة مهترئة بأحد مخيمات شمال إدلب منذ 11 سنة.

يعيل الأب 5 أطفال 3 منهم من ذوي الاحتياجات الخاصة إذ يعانون من ضمور دماغي ويجد صعوبة في توفير الدواء لهم، إلى جانب احتياجات الحياة اليومية.

ونقلت كاميرا الجزيرة مباشر وضعًا مأساويا تعيشه الأسرة، وأيضًا إرادة قوية لم تقهرها الظروف.

قرر الأب السوري أن يقاوم ويسعى لحياة أفضل لأبنائه بدلًا من انتظار المساعدات الإنسانية وموارد الإغاثة.

كان ينتظر وصول سلة الإغاثة ليبيعها ويشتري بثمنها أدوية لأطفاله المرضى، لكن مهنى يعمل اليوم على آلة لتصنيع الألومنيوم.

ابتكر النازح طريقة تساعده على العمل واشترى لوحًا للطاقة الشمسية ومولّد كهرباء، لتشغيل آلة شحذ الأدوات الحادة.

ويقول مهنى للجزيرة مباشر “الحمد لله بنطلع منها مصروف ودواء الأطفال”.

رغم الإمكانيات المحدودة داخل المخيمات تغلب النازح على الصعوبات كلها من أجل استمرار عمله، والحفاظ على لقمة عيشه المحدودة.

وقال إنه يوفر في اليوم الواحد بين 50 إلى 60 ليرة سورية، ويأمل أن يكون النازحين في الخيام منتجين ليس فقط مستهلكين.

وحث النازحين على عدم انتظار سلة الإغاثة التي قد تتأخر شهرين إلى 3 أشهر.