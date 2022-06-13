“قمر الفراولة” يزيّن سماء العالم غدًا.. ما سبب تسميته وكم مرة يظهر في السنة؟

يضرب “قمر الفراولة”، غدا الثلاثاء، موعدًا لعشاق عجائب الطبيعة على كوكب الأرض.

ويبلغ قمر الفراولة ذروته في 16 يونيو/حزيران من كل سنة، وأطلق عليه الاسم لتزامن خروجه مع بداية موسم قطف الفراولة، ويُعرف أيضًا باسم (القمر الوردي-Rose Moon) أو (القمر الملتهب-Hot Moon)، لتزامن ظهوره مع بداية الطقس الحار في الصيف.

وقالت صحيفة (التلغراف) البريطانية، إن القمر الفراولة يظهر في أطول يوم في السنة، عندما يكون طول النهار 16 ساعة و38 دقيقة.

وأوضحت أنه سيصل ذروته عند الساعة 12.51 مساءً، عندما يضاء القمر بالكامل بأشعة الشمس، وتكون الأرض بمحاذاة بين الشمس والقمر مباشرة.

وفي حين تعرف معظم السنوات 12 قمراً كاملاً، فإن بعضها تشهد 13، وهذا يعني أن أحد الأشهر يشهد قمرين كاملين، حدث ذلك، وفق الصحيفة، في عام 2020، عندما اكتمل قمران في أكتوبر، بالإضافة إلى 4 خسوفات شبه قمرية.

أسماء مختلفة

لم يسجل الأمريكيون الأصليون الأوائل الوقت باستخدام شهور التقويم اليولياني أو الغريغوري، بدلاً من ذلك، أعطت القبائل لكل قمر مكتمل لقبًا لتتبع الفصول والأشهر القمرية.

تتعلق معظم الأسماء بنشاط أو حدث وقع في ذلك، ومع ذلك، لم يكن نظام موحد إذ تميل القبائل إلى تسمية وحساب الأقمار بشكل مختلف، ويحسب بعضها 4 مواسم في السنة بينما يحسب البعض الآخر 5.

ونصحت التلغراف بالاستمتاع غدا عند غروب الشمس بالمنظر، عندما يكون القمر أقرب وأكثر إشراقًا، وإذا سمحت الغيوم سيظهر باللون البرتقالي والأحمر.

وأوضحت أنه بينما يمر ضوء القمر عبر الجزء السميك من الغلاف الجوي، فإن جزيئات الضوء في الطرف الأحمر من الطيف لا تتشتت بسهولة مثل الضوء في الطرف الأزرق من الطيف.

لذلك عندما يبدو القمر باللون الأحمر، فالعين ستنظر فقط إلى الضوء الأحمر غير المشتت، وعندما يرتفع القمر في السماء، يعود إلى لونه الأبيض/الأصفر الطبيعي.

عمر القمر

وعندما تكون الأقمار الكاملة قريبة بشكل خاص من الأرض، يؤدي ذلك إلى ارتفاع المد، ويخضع المد والجزر لسحب الجاذبية للقمر، وبدرجة أقل الشمس، نظرًا لأن الشمس والقمر يمران بمحاذاة مختلفة، فإن هذا يؤثر على حجم المد والجزر.

ويبلغ عمر القمر 4.6 مليار سنة وتشكل بعد النظام الشمسي بحوالي 30-50 مليون سنة، وأوضح الفلكيون أنه أصغر من الأرض، إذ يقارب حجم كوكب بلوتو.

وتقدر مساحة سطحه بأقل من مساحة آسيا، أي حوالي 14.6 مليون ميل مربع، وتبلغ الجاذبية على القمر 1/6 فقط من الجاذبية الموجودة على الأرض.

وأشار التقرير إلى أن القمر ليس دائريًا، ولكنه بيضوي الشكل وأن طرفه الأكبر موجه نحو الأرض، وأفاد أن الأمر سيستغرق 135 يومًا للقيادة بالسيارة إلى القمر بسرعة 70 ميلاً في الساعة (أو تسع سنوات للمشي).

ويعيش القمر “زلازل قمرية” ناجمة عن جاذبية الأرض، يعتقد الخبراء أن القمر له نواة منصهرة، مثل الأرض تمامًا.

رائحة القمر

وصعد 12 شخصًا فقط على سطح القمر وكانوا جميعًا رجالًا أمريكيين، بما في ذلك (أشهرهم) نيل أرمسترونغ الذي كان أول من شارك في مهمة “أبولو 11” عام 1969.

كانت آخر مرة أرسلت فيها البشرية شخصًا إلى القمر في عام 1972 عندما زاره جين سيرنان في مهمة أبولو 17.

وقالت التلغراف، إن رواد الفضاء عندما خلعوا خوذهم بعد السير على سطح القمر، لاحظوا رائحة قوية، وصفها أرمسترونج بأنها “رماد مبلل في الموقد”، وألدرين بأنه “بارود مستنفد”.

خلال أول هبوط على القمر جرى اكتشاف معدن أرمالكوليت، وعُثر عليه لاحقًا في مواقع مختلفة على الأرض.