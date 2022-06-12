التقيا في رام الله.. ابن مراد العباسي يتوجه لمشاركة والده المُبعد عن القدس فرحة تخرجه (فيديو)

توجه الطالب محمد مراد ابن الناشط المقدسي المُبعد مراد العباسي إلى والده بعد انتهاء حفل تخرجه من المرحلة الإعدادية ليشاركه فرحة نجاحه وتفوقه.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا يظهر لقاء محمد بأبيه، بعد أن انتهى حفل تخرجه من المدرسة الإعدادية.

وأثنى مقدم حفل التخرج على محمد قائلًا “محمد من الطلاب المميزين في المدرسة، والذي نفخر بوجوده بيننا، والده أحد المضحين الذين أُبعدوا عن منطقة القدس إلى منطقة رام الله قسرًا، ونتمنى لكل من أبعدوا العودة، ولكل الأسرى الإفراج، وتحرير قريب بإذن الله تعالى”.

وكان الناشط المقدسي المُبعد مراد العباسي قد غادر مدينة القدس المحتلة، بعد قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إبعاده عنها نهائيًا.

وسلمت شرطة الاحتلال العباسي، في 19 مايو/أيار الماضي، قرارا يقضي بإبعاده عن القدس بشكل نهائي وبضرورة مغادرتها في غضون 14 يوما بحجة أنه “خطر على أمن الدولة” وإلا فسيتعرض للاعتقال والسجن، مع إبلاغه بتغريم أي شخص يؤويه داخل القدس -حتى لو كان من عائلته- بمبلغ يقارب 1500 دولار.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل مقطعًا مصورًا يظهر خلاله العباسي أثناء توديع عائلته وأطفاله في لحظات مؤثرة تخللتها مشاعر الحزن والألم والدموع التي يذرفها أطفاله حزنًا على فراق والدهم.