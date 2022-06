رفضن التحرش فكان الرد ركلا وسحلا وتكسيرا.. اعتداء وحشي على 4 نساء في الصين (فيديو)

اعتدى تسعة أشخاص بشكل وحشي وشرس على 4 نساء رفضن التحرش بهن في مطعم بالصين، وألقت الشرطة القبض على الفاعلين في قضية أثارت غضب الشارع بعد أن بثت القنوات مشاهد من الواقعة.

وأظهرت كاميرات المراقبة داخل المطعم شخصًا وهو يضع يده على ظهر امرأة في المطعم كانت تتناول الطعام مع صديقتيها، وبينما دفعت يده بقوة حاول مضايقتها والتحرش بها مرة أخرى.

وأوضح المقطع المصور محاولة المرأة صدّ الشاب قبل أن يصفعها بقوة، مما جعلها تنتفض وتحاول لكمه في وجهه قبل أن يبدأ بضربها بوحشية.

وبيّن الفيديو أن صديقات المرأة حاولن الدفاع عنها قبل أن يتكالب عليهن رجال آخرون كانوا على طاولة الأول.

وبينما اكتفى الموجودون في المطعم بالمشاهدة رفع أحدهم كرسيًا وضرب إحداهن على رأسها، في حين سحل الأول المرأة التي تحرش بها إلى خارج المطعم وداس رأسها بقدمه.

ووصفت صحيفة الغارديان البريطانية الواقعة في مطعم بمدينة تانغشان بمقاطعة هيبي شمالي الصين بـ”الهجوم الشرس” والعنف ضد النساء بسبب رفضهن التحرش الجنسي.

وقالت إن الفيديو انتشر بسرعة على الإنترنت في الصين، وجدد النقاش بشأن التحرش الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في بلد زاد فيه الحديث عن حقوق المرأة في السنوات الأخيرة على الرغم من ضغوط المجتمع الأبوي والرقابة على الإنترنت ونقص الدعم القانوني.

وذكّرت الصحيفة بواقعة العام الماضي، عندما ألقى رجل سائلًا ساخنًا على شياو ميلي -وهي ناشطة نسوية صينية معروفة- في مطعم بعد أن طلبت منه التوقف عن التدخين، وعلى الرغم من كونها الطرف المعنَّف، فقد قالت شياو إنها تعرضت للوم عبر الأنترنت.

وحجبت الصين على الإنترنت الكلمات الرئيسية المرتبطة بحركة (مي تو) بعد أن اتهمت طالبات أساتذة جامعيين بالتحرش الجنسي في عام 2018، ويقول ناشطون أيضًا إن العنف المنزلي لا يزال منتشرًا ولا يتم الإبلاغ عنه بشكل كافٍ.

وقالت شرطة تانغشان، أمس السبت، إنه تم إلقاء القبض على الرجال التسعة الضالعين في أحدث حادثة عنف، ردًّا على الغضب الوطني.

Jesus major trigger warning for violence. This made me cry I cannot imagine the pain and fear these women must have been feeling and there was SEVERAL other men in the restaurant who could see all of this happening and they did nothing. This is horrible https://t.co/kBLOnMS011

— Openly Black Alexis♃ (@OpenlyAlexis) June 11, 2022