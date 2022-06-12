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المصري مروان صلاح ينشد في مدح الرسول ﷺ مع زملائه لاعبي بايرن ميونيخ (فيديو)

12/6/2022-|آخر تحديث: 12/6/202211:11 AM (مكة المكرمة)

انتشر بشكل واسع مقطع فيديو نشره الحارس المصري الشاب مروان صلاح عبر حسابه على إنستغرام وهو ينشد لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع زملائه في معسكر مواهب نادي بايرن ميونيخ الألماني في البرازيل.

وأدي مروان مقطعًا من رائعة المنشد ماهر زين “يا نبي سلام عليك”، وردد على ألحان الأنشودة  “السلام عليك يا رسول الله”.

يُشار إلى أن مروان صلاح حصد المركز الثالث من بين 2604 لاعبين تقدّموا لاختبارات حراسة مرمى النادي البافاري.

وصلاح من مواليد عام 2004 وكان ضمن فريق الناشئين بالنادي الأهلي المصري واستمر به لمدة 8 سنوات حتى قرر الأهلي الاستغناء عنه عام 2020 لينضم إلى فريق الناشئين بنادي سموحة الرياضي، ومنه إلى بايرن ميونيخ.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع مقطع الفيديو الذي ينشد فيه مروان صلاح.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل