أمريكي وياباني يدخلان موسوعة غينيس بأكبر كعكة دجاج في العالم (فيديو)

دخل أمريكي يدعى نيك ديجيوفاني وآخر ياباني يدعى لين ديفيس موسوعة غينيس للمرة الثانية بأكبر كعكة دجاج في العالم.

ووصل وزن الكعكة إلى 20.960 كيلوغرامًا، وهو الرقم الذي يعادل 115 مرة وزن أكبر من متوسط كتلة الدجاج.

ووفق موقع غينيس، فإن مكونات الكعكة تضمنت 40 شريحة خبز أبيض، ونصف زجاجة حليب كامل الدسم، و40 بيضة، و40 رطلًا من الدجاج المفروم.

وتضمنت الكعكة أيضًا نصف كوب ثوم ونصف كوب بصل بودرة، وكوب ملح بالإضافة إلى نصف كوب فلفل أسود، بهدف الحصول على كتلة دجاج تمتاز بالليونة.

وقال ديجيوفاني لموقع الموسوعة “من أجل خبز كتلة الدجاج هذه، نظرًا لأنها كبيرة جدًا، كان علينا صنع أداة خاصة، لقد استخدمنا ما يقرب من 60 دجاجة كاملة”.

وأوضح أنهم خلطوا كل المكونات معًا أولًا، وغطوها بالبيض المخفوق، ثم وضعوا قطع الخبز في الحليب، حيث وضعوه على الجوانب الخارجية للخليط.

وبمجرد الانتهاء من عملية خبز الكعكة، اضطر الثنائي للذهاب لأحد الأفران التجارية، حيث وضع في الحرارة لأكثر من 12 ساعة.

وبحسب غينيس، فإن الكعكة وضِعت مرة أخرى في الفرن لمواصلة الطهي حتى تتجاوز درجة حرارة اللحم 165 درجة فهرنهايت للتأكد من أنها آمنة للاستهلاك.

وعقب انتهاء عملية الطهي، فحص محكم من غينيس الكعكة قبل تقطعيها إلى قطع صغيرة وتوزيعها على الأصدقاء والعائلة وطاقم التصوير.

وسبق أن دخل الثنائي ديجيوفاني وديفيس موسوعة غينيس للمرة الأولى إثر صناعة أكبر كعكة على شكل قطعة حلوى الأطفال بالعالم، وذلك في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.