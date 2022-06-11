أمّ وابنتها تنجوان بأعجوبة بعد اصطدام شاحنة بسيارتهما على طريق سريع (فيديو)

نجت امرأة وابنتها من موت محقق بعد اصطدام شاحنة بسيارتهما المتعطلة على طريق سريع بولاية مينيسوتا الأمريكية.

ورصدت كاميرات المراقبة مشهدًا يحبس الأنفاس على الطريق السريع قرب أنوكا في الولاية الواقعة في وسط غرب الولايات المتحدة.

وتعطلت سيارة (بيك آب) وسط الطريق السريع كانت تقودها امرأة رفقة ابنتها، لكنهما غادرتا السيارة وتركتاها قبيل لحظات من اصطدام شاحنة بها، مما تسبب في انقلابها واشتعال النيران فيها.

وقالت دورية ولاية مينيسوتا إنه لم يكن أحد في السيارة عند الاصطدام ولم تقع أي إصابات جراء الحادث.