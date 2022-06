عبر بث حي.. طليق نجمة البوب بريتني سبيرز يقتحم حفل زفافها إلى سام أصغري (شاهد)

شهد زفاف نجمة البوب (بريتني سبيرز) مساء الخميس اضطرابات عكرت صفوه بسبب حضور طليقها الحفل من دون دعوة، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام أمريكية.

وأفادت مجلة (فراييتي) ووسائل إعلام أخرى أن سبيرز وعريسها سام أصغري كانا جاهزين لحفلة الزفاف في منزلها الفاخر قرب لوس أنجلوس عندما توقفت المراسم.

Britney Spears’ ex-husband has been charged with trespassing and battery after trying to crash her wedding … pic.twitter.com/RQpagyNIWl — Brut America (@brutamerica) June 10, 2022

فقد اقتحم جيسون ألكساندر -صديق الطفولة الذي تزوجته المغنية البالغة من العمر 40 عامًا مدة وجيزة عام 2004- حفل الزفاف، وهو ما استدعى تدخلًا من الشرطة.

ويبدو أن ألكسندر بث اقتحامه حفل الزفاف مباشرة على إنستغرام، مع لقطات تظهره وهو يخبر أحد حراس الأمن بأنه مدعو للحفل، ويُسمع صوته في التسجيل وهو يسأل “أين بريتني؟”.

Britney Spears' ex-husband Jason Alexander was arrested on Thursday after he tried to crash her wedding to Sam Asghari. https://t.co/2kW083cAPk — CBS News (@CBSNews) June 11, 2022

ولاحقًا وبينما كان يسير في خيمة وردية مزينة بالورود، عرّف نفسه لأشخاص كانوا على ما يبدو منهمكين في إتمام المراسم، وذكر موقع (تي أم زي) المتخصص في أخبار المشاهير أن مشاجرة اندلعت في المكان فاستُدعِيت الشرطة.

وأفادت المجلة أن إدارة شرطة مقاطعة فينتورا في ولاية كاليفورنيا أشارت إلى أن رجال الشرطة اكتشفوا عندما وصلوا إلى مكان الحادث أن “الشخص” مطلوب على خلفية ارتكاب مخالفات في ولاية أخرى مما دفعهم إلى توقيفه.

Britney Spears' ex-husband Jason Alexander reportedly tries to crash star's surprise wedding to Sam Asghari. @kayleehartung has the details. https://t.co/2oRcFaKkmc pic.twitter.com/wBvFVUUvwV — Good Morning America (@GMA) June 10, 2022

تحفظ على الزواج

وظل بريتني سبيرز وسام أصغري متحفظين للغاية بشأن زواجهما، إذ لم ترشح أخبار عنه إلا في الأيام القليلة الماضية في وسائل الإعلام المتخصصة.

لكن وكيل الممثل سام أصغري أكد أمس الجمعة أن أصغري تزوج صديقته مغنية البوب الأمريكية بريتني سبيرز يوم الخميس بعد علاقة استمرت ما يقرب من 6 سنوات.

Wow !!! Holy holy crap !!! WE DID IT !!! WE GOT MARRIED 👰🏼‍♀️ !!! Gggggeeeeezzzzz !!! It was the most spectacular day !!! I was so nervous all morning but then at 2:00 pm it really hit me … WE’RE GETTING MARRIED 💍 !!! I had a panic attack and then got it together 🙄🙄 🙄 pic.twitter.com/8seTzexgFx — Britney Spears (@britneyspears) June 11, 2022

وأعلنت نجمة البوب ذلك على صفحاتها مع صورة الزواج، وكانا قد أعلنا الشهر الماضي أن المغنية تعرضت للإجهاض التلقائي بعد بضعة أسابيع من نشر خبر حملها عبر حسابها على إنستغرام.

وانتشرت هذه الأخبار بعد 5 أشهر من إعادة القضاء الأمريكي، للمغنية الحق في التحكم في حياتها الشخصية من خلال إنهاء الوصاية التي كان يمارسها عليها والدها جيمي سبيرز بشكل أساسي.

Britney Spears' ex-husband Jason Alexander breaks into her home and crashes her wedding on Instagram Live: “Where’s Britney? I'm here to crash the wedding.” pic.twitter.com/rgTjE0mmVe — Pop Crave (@PopCrave) June 9, 2022

وتم اتخاذ الإجراء عام 2008 بسبب اضطرابات نفسية تعرضت لها النجمة، لكنّ الأخيرة وصفت الوصاية المفروضة عليها بأنها “مؤذية” مشيرة خصوصًا إلى أن والدها منعها من إزالة اللولب رغم رغبتها في إنجاب المزيد من الأطفال.

وللمغنية التي -طارت شهرتها في سنوات المراهقة بفضل أغنيات حققت انتشارًا عالميًا كبيرًا- طفلان هما شون وجايدن من زوجها السابق كيفين فيدرلاين.

Britney Spears’ ex-husband Jason Alexander breaks into her house and attempts to crash her private wedding, however police rushed to the scene to arrest him. pic.twitter.com/hocKnriZmg — Rap Alert (@rapalert6) June 9, 2022

وتزوجت سبيرز صديق طفولتها، ألكسندر في حفل مفاجئ في لاس فيغاس عام 2004، لكن الزواج تم إبطاله بعد فترة وجيزة، وبعد ذلك بتسعة أشهر تزوجت الراقص كيفن فيدرلاين وأنجبت منه طفلين وانتهى هذا الزواج بالطلاق عام 2007.

وأصغري (28 عامًا) إيراني المولد، وهو مدرب شخصي وممثل ظهر في مسلسل “بلاك مانداي” (الاثنين الأسود).