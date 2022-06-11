تعيل 13 شخصا بمفردها.. مسنة سورية تروي قسوة العيش في مخيمات النزوح (فيديو)

روت عجوز سورية في مقاطع مصوّرة ظروف المعيشة الصعبة بمخيمات الشمال السوري، فضلًا عن معاناتها في إعالة أفراد أسرتها المكونة من 13 شخصًا.

وفي المقاطع المصوّرة التي نشرها الناشط السوري قصي شبيب تتحدث المرأة السبعينية عن رحلتها اليومية التي تقطع فيها مسافة 5 كيلومترات تقريبًا لتتمكن من جمع طعام أفراد عائلتها بأحد مخيمات النزوح في ريف إدلب شمال سوريا.

وتجلس المرأة على الأرض خلال تصوير المقطع جراء تعبها الشديد بعد رحلة طويلة من البحث عن الطعام.

وتقول المرأة “أقطع يوميًا مسافات -رغم مرضي- لإطعام الأطفال حتى لا يشعروا بالجوع، وزوجي تعرض لكسر في قدمه ولا يستطيع الحركة”.

ويعيش مئات آلاف النازحين والمهجرين من قبل النظام السوري في مخيمات بإدلب وشمال البلاد، وسط ظروف معيشية صعبة.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران التوصل إلى اتفاق على إقامة “منطقة خفض تصعيد” في إدلب ضمن اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

لكن قوات النظام السوري وداعميها تهاجم المنطقة بين الحين والآخر رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في 5 مارس/آذار 2020.