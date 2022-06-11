بينهم 4 أتراك ولبنانيان.. العثور على 7 جثث بعد تحطم هليكوبتر في سلسلة جبال إيطالية (فيديو)

قالت السلطات الإيطالية، اليوم السبت، إن فرق الإنقاذ عثرت على جثث 7 أشخاص قتلوا في تحطم طائرة هليكوبتر، وذلك بعد يومين من اختفائها من على شاشات الرادار.

وأبلغ رجل كان يتجول في المنطقة رجال الإنقاذ بأنه عثر على أجزاء من المروحية.

وأقلعت الطائرة، الخميس الماضي، من لوكا في توسكانا متجهة إلى مدينة تريفيزو في شمالي إيطاليا عندما اختفت بعد أن تعرضت لطقس سيّئ فوق منطقة نائية.

وقال مكتب الحاكم بمدينة مودينا في بيان “عثر المنقذون على جثث ركاب الطائرة الهليكوبتر السبعة، وهم 4 أتراك ولبنانيان كانوا في رحلة عمل إلى إيطاليا، إضافة إلى الطيار الإيطالي”.

وأوضح البيان أن الطائرة عُثر عليها في منطقة جبلية على الحدود بين توسكانا ومنطقة إميليا رومانيا.

وتم تطويق المنطقة في إطار التحقيق في الحادث.

وقال أحد المنقذين في مقطع فيديو نُشر على حساب القوات الجوية الإيطالية على تويتر “حصلنا على الإحداثيات، وذهبنا إلى الموقع ووجدنا كل شيء محترقًا. الهليكوبتر موجودة بالأساس داخل واد، بالقرب من مجرى مائي”.

وأضاف أن الحطام في جبل مونتي كوسنا كان في منطقة يصعب الوصول إليها واضطر رجال الإنقاذ إلى التوجه إليها سيرًا على الاقدام.

#Elicottero disperso nell’Appennino Tosco-Emiliano: è stato un #HH139 del 15º Stormo dell’#AeronauticaMilitare ad individuare questa mattina alcuni rottami tra il Rifugio Battisti e la località Segheria e a segnalare la posizione per l’invio delle squadre dei soccorsi@SM_Difesa pic.twitter.com/hV9uSrQCVI — Aeronautica Militare (@ItalianAirForce) June 11, 2022

وقالت شركة إكزاجيباشي للمنتجات الاستهلاكية التابعة لمجموعة إكزاجيباشي الصناعية التركية الكبرى في بيان إن رجال الأعمال الأتراك كانوا يعملون لصالحها وكانوا يحضرون معرضًا في إيطاليا.

وكتبت شركة إكزاجيباشي في بيان عبر موقعها الإلكتروني “ندعو الله أن يرحم أصدقاءنا، وقائد المروحية والركاب الآخرين الذين فقدوا أرواحهم جراء هذا الحادث المأسوي. ونتوجه بالتعازي لأسرهم”.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، وهي وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، أن الراكبيْن الآخريْن لبنانيان.

ونقلت رويترز عن مصدر مطلع قوله إن الطائرة كانت من طراز (إيه دبليو 119 كوالا) وهي من صنع مجموعة ليوناردو للصناعات الدفاعية.