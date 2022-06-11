محمد ناصر وأسامة جاويش أبرز نجومها.. انطلاق قناة “مكملين” غدا الأحد (فيديو)

كشفت قناة مكملين عن موعد انطلاقتها الجديدة ليكون غدًا الأحد 12 يونيو/ حزيران، على أن يبدأ البث في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيبدأ البث بحلقات برنامج (مصر النهاردة) الذي يقدمه الإعلامي محمد ناصر مدة 3 ساعات من الأحد إلى الخميس أسبوعيًّا.

وفي تصريح له، قال الدكتور أحمد الشناف المدير العام لمكملين إن الخريطة البرامجية للقناة ستشهد في انطلاقتها الجديدة 3 برامج هي (مصر النهاردة) الذي يقدمه الإعلامي محمد ناصر، وبرنامج (آخر كلام) للإعلامي أسامة جاويش، بالإضافة إلى برنامج (يستفتونك) من تقديم طارق اللبان.

هنفتح النور ونكشف كل الحقايق في #مصر_النهاردة

انتظرونا من الأحد إلى الخميس 9 مساء بتوقيت القاهرة #محمد_ناصر #مكملين pic.twitter.com/GTE7bkxhDC — قناة مكملين الفضائية (@mekameleentv) June 10, 2022

وأضاف الشناف أن مكملين استعدت بشكل جيد خلال فترة توقفها التي امتدت نحو شهر لكي تستهدف شرائح أكبر من المشاهدين عبر محتوى أكثر جذبًا، مؤكدًا أن القناة ستواصل مسيرتها الإعلامية في تغطية الشأن المصري والعربي بشكل أكثر تفصيلًا وشمولًا.

وكانت قناة مكملين قد أطلقت حملة (لسه مكملين) على مدار الأسبوعين الماضيين، وشهدت تلك الحملة تفاعلًا واسعًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما أبدى متابعون إعجابهم بسرعة القناة في تسوية أوضاعها وإعادة بثها بعد نحو شهر واحد فقط من توقفها.

يُشار إلى أنه في نهاية أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت قناة مكملين إغلاق إستديوهاتها ومقرها الرئيس في تركيا ونقل بثها وكل أعمالها إلى خارج البلاد من أجل الحفاظ على طبيعة التغطية الإعلامية، وحرصًا على استمرارية رسالتها الإعلامية.

وبدأت مكملين بثها من إسطنبول عام 2014، وعُرفت عنها معارضة النظام المصري بعد الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013.

وفي مارس/آذار 2021، اتخذت قنوات مصرية معارضة تبث من تركيا قرارات بإيقاف برامج مذيعين لديها، تلاها تخفيف اللهجة الإعلامية التي تعدّها القاهرة “حادة”.

واعتبرت السلطات المصرية تلك الخطوات -في أكثر من تصريح لوزير الخارجية سامح شكري- “خطوة على طريق تهيئة الأرضية لتطبيع العلاقات مع تركيا”، إذ كانت القاهرة تعدّ هذه القنوات “وسائل إعلام معادية”، وسط تأكيد تركي متكرر على احترام الشؤون الداخلية للدول وعدم التدخل فيها.