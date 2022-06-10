ملكة جمال فلسطين ترتدي زي الأسرى لتمثيل بلادها في مسابقة دولية

سعت ملكة جمال فلسطين لورين إمسيح للفت الانتباه إلى قضية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي بطريقة خاصة.

وارتدت إمسيح بدلة الأسرى، ووضعت أشرطة لاصقة تحمل عبارات “فلسطين حرة” و”لا نستطيع التنفس منذ 1948″، على هامش مشاركتها في مسابقة “ميس غلوبال” العالمية.

ونشرت ملكة الجمال مقطع فيديو بالبدلة على حسابها في إنستغرام مع أغنية من الأغاني الفلسطينية الفلكلورية، وحظي المقطع باستحسان متابعي لورين.

وقالت في تدوينة على فيسبوك “في كل مسابقة في فقرة الزي التراثي/الوطني ترتدي كل مشاركة زيًّا مستوحى من بلدها، في هذه السنة راودتني أكثر من فكرة”.

وأضافت لورين أنها سعت إلى ارتداء زي بسيط يحمل رسالة، ولم تجد أفضل من زي الأسير “الذي يمثل كل فلسطيني”، وزادت “نحن مأسورون ببلدنا وهو يرمز أيضًا للأسرى بسجون الاحتلال”.

وأوضحت أن تحرير فلسطين هو حلم كل فلسطيني، مضيفة “العالم دائمًا يحاول إسكاتنا، ولا نملك حرية التعبير عن الرأي”.

وعبّرت لورين عن أسفها لعدم تمكنها من ارتداء الزي خلال المسابقة، موضحة أنه كان تعبيرًا هادفًا عن هويتها الفلسطينية، وتمنت أن تتمكن من فعل أكثر من ذلك.

وكانت ملكة الجمال قد أكدت أنها ستستغل شهرتها في إبراز الثقافة الفلسطينية والحق الفلسطيني والعمق التاريخي والحضاري لفلسطين.