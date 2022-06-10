مقتل 5 من المارينز في تحطم طائرة عسكرية أمريكية جنوب كاليفورنيا (فيديو)

قتل 5 أفراد من مشاة البحرية الأمريكية “المارينز”، بتحطم طائرة عسكرية في جنوب كاليفورنيا، الأربعاء.

ونفى الجيش الأمريكي لوكالة الأنباء الفرنسية التقارير التي تفيد بأن الطائرة كانت تحمل مواد نووية عند سقوطها بالقرب من منطقة غلاميس، على بعد 35 كيلومترًا من الحدود المكسيكية.

“We mourn the loss of our Marines in this tragic mishap. Our hearts go out to their families and friends as they cope with this tragedy.” – Maj. Gen. Bradford J. Gering, @3rdmaw Commanding General https://t.co/RMuLkK5ez4 — U.S. Marines (@USMC) June 9, 2022

وقالت الناطقة باسم جناح طائرات مشاة البحرية الثالث المسؤول عن الطائرة المتحطمة لصحيفة لوس أنجليس تايم، سارة مارشال، إنه يجري التحقيق في أسباب تحطم المروحية.

والطائرة من طراز “أم في-22 بي أوسبري”، وتابعة لقاعدة كامب بندلتون الجوية للمارينز.

وطائرة أوسبري قادرة على “الإقلاع والهبوط العمودي”، ولها أجنحة متحركة يمكن توجيهها لأعلى لمنحها قدرة المروحية في المناورة أو إلى الأمام للتحليق أفقيًا كطائرة عادية.

وسبق أن تحطمت طائرة من الطراز نفسه في النرويج في مارس/آذار ما أسفر عن مقتل 4 من المارينز كانوا على متنها.

ووفقًا للصحيفة الأمريكية فإن أغلب الحوادث الأخيرة تعود لطائرات من طراز “Osprey”، التي اكتُشف عيوب في تصنيعها عام 2001.