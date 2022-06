مقتل 5 من المارينز في تحطم طائرة عسكرية أمريكية جنوب كاليفورنيا (فيديو)

قتل 5 أفراد من مشاة البحرية الأمريكية “المارينز”، بتحطم طائرة عسكرية في جنوب كاليفورنيا، الأربعاء.

ونفى الجيش الأمريكي لوكالة الأنباء الفرنسية التقارير التي تفيد بأن الطائرة كانت تحمل مواد نووية عند سقوطها بالقرب من منطقة غلاميس، على بعد 35 كيلومترًا من الحدود المكسيكية.

“We mourn the loss of our Marines in this tragic mishap. Our hearts go out to their families and friends as they cope with this tragedy.” – Maj. Gen. Bradford J. Gering, @3rdmaw Commanding General https://t.co/RMuLkK5ez4

— U.S. Marines (@USMC) June 9, 2022