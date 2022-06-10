الشرطة الهندية تعتقل مسؤولا هندوسيا أساء إلى بائع مسلم (فيديو)

اعتقلت شرطة مدينة كانبور الهندية مسؤولِا هندوسيا أهان بائعا مسلما.

وقالت الشرطة في بيان لها إنها اعتقلت المسؤول لسوء تصرفه بعد أيام من الاشتباكات في المدينة.

مسؤول هندوسي يُجبر بائعا مسلما مسنًا على إزالة بضاعته والرحيل pic.twitter.com/cQHbv7AmyR — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 9, 2022

وأظهر مقطع فيديو المسؤول وهو يُجبر البائع المسنّ على جمع بضاعته ومغادرة المكان.

وأفادت الشرطة أنها تلقت بلاغات عن أعمال عنف طائفية في كانبور بولاية أوتار براديش.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه الشاب توشر شوكلا وهو يهين البائع المسنّ.

وبعد مشاهدة الفيديو سجلت مفوضية شرطة كانبور قضية ضد الشاب في مركز شرطة جوفيند ناجار واعتقلته.

तुषार शुक्ला नामक व्यक्ति का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसके सम्बन्ध में थाना गोविन्द नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त तुषार उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। pic.twitter.com/rKPmwliU6i — POLICE COMMISSIONERATE KANPUR NAGAR (@kanpurnagarpol) June 8, 2022

وطلب زعماء الحزب القومي الهندوسي الحاكم في الهند، الثلاثاء، من المسؤولين توخي “الحذر الشديد” عند الحديث عن الدين في المنتديات العامة بعد أن أثارت تصريحات مسيئة للنبي محمد ﷺ احتجاجات من دول إسلامية.

وقال اثنان من زعماء حزب (بهاراتيا جاناتا) إنه جرى توجيه تلك التعليمات الشفهية إلى أكثر من 30 من كبار المسؤولين وبعض الوزراء الاتحاديين المصرح لهم بالمشاركة في المناقشات التي تستضيفها القنوات الإخبارية الهندية التي تبث غالبا على الهواء مباشرة لملايين المشاهدين.

وقال زعيم بارز في الحزب ووزير بالحكومة الهندية “لا نريد أن يتحدث مسؤولو الحزب بطريقة تضر بالمشاعر الدينية لأي طائفة. يجب ضمان نشر مبادئ الحزب بطريقة متطورة”.

وحزب بهاراتيا جاناتا هو أكبر حزب سياسي في العالم من حيث عدد الأعضاء، إذ يبلغ عددهم نحو 110 ملايين معظمهم من الهندوس، في حين يشكل المسلمون نحو 13% من سكان الهند البالغ عددهم 1.35 مليار نسمة.

وتشعر الأقلية المسلمة في الهند بقدر أكبر من الضغوط بدءا من حرية العبادة إلى ارتداء الحجاب، في ظل حكم رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

ووقعت اشتباكات بين الهندوس والمسلمين خلال مواكب دينية في الآونة الأخيرة، كما وقعت أحداث شغب دامية عامي 2019 و2020.