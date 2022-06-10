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الشرطة الهندية تعتقل مسؤولا هندوسيا أساء إلى بائع مسلم (فيديو)

شرطة كانبور تلقي القبض على المسؤول الهندوسي توشر شوكلا (تواصل اجتماعي)
10/6/2022-|آخر تحديث: 10/6/202211:20 AM (مكة المكرمة)

اعتقلت شرطة مدينة كانبور الهندية مسؤولِا هندوسيا أهان بائعا مسلما.

وقالت الشرطة في بيان لها إنها اعتقلت المسؤول لسوء تصرفه بعد أيام من الاشتباكات في المدينة.

وأظهر مقطع فيديو المسؤول وهو يُجبر البائع المسنّ على جمع بضاعته ومغادرة المكان.

وأفادت الشرطة أنها تلقت بلاغات عن أعمال عنف طائفية في كانبور بولاية أوتار براديش.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه الشاب توشر شوكلا وهو يهين البائع المسنّ.

وبعد مشاهدة الفيديو سجلت مفوضية شرطة كانبور قضية ضد الشاب في مركز شرطة جوفيند ناجار واعتقلته.

وطلب زعماء الحزب القومي الهندوسي الحاكم في الهند، الثلاثاء، من المسؤولين توخي “الحذر الشديد” عند الحديث عن الدين في المنتديات العامة بعد أن أثارت تصريحات مسيئة للنبي محمد ﷺ احتجاجات من دول إسلامية.

وقال اثنان من زعماء حزب (بهاراتيا جاناتا) إنه جرى توجيه تلك التعليمات الشفهية إلى أكثر من 30 من كبار المسؤولين وبعض الوزراء الاتحاديين المصرح لهم بالمشاركة في المناقشات التي تستضيفها القنوات الإخبارية الهندية التي تبث غالبا على الهواء مباشرة لملايين المشاهدين.

وقال زعيم بارز في الحزب ووزير بالحكومة الهندية “لا نريد أن يتحدث مسؤولو الحزب بطريقة تضر بالمشاعر الدينية لأي طائفة. يجب ضمان نشر مبادئ الحزب بطريقة متطورة”.

وحزب بهاراتيا جاناتا هو أكبر حزب سياسي في العالم من حيث عدد الأعضاء، إذ يبلغ عددهم نحو 110 ملايين معظمهم من الهندوس، في حين يشكل المسلمون نحو 13% من سكان الهند البالغ عددهم 1.35 مليار نسمة.

وتشعر الأقلية المسلمة في الهند بقدر أكبر من الضغوط بدءا من حرية العبادة إلى ارتداء الحجاب، في ظل حكم رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

ووقعت اشتباكات بين الهندوس والمسلمين خلال مواكب دينية في الآونة الأخيرة، كما وقعت أحداث شغب دامية عامي 2019 و2020.

المصدر : الجزيرة مباشر