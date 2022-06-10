شاهد: وفاة مفاجئة لشاب في ملعب كرة القدم

أصيب شاب تركي بنوبة قلبية في ملعب لكرة القدم أثناء مشاركته في مباراة مع أصدقائه في مدينة سيرت جنوب شرقي تركيا.

وأظهر مقطع فيديو التقطته كاميرا المراقبة داخل الملعب سقوط الشاب بشكل مفاجئ ومسارعة أصدقائه لإنقاذه.

وقالت وسائل إعلام تركية إن كل محاولات إنقاذ يونس آيتن (23 عامًا) فشلت، بعد إصابته بنوبة قلبية أثناء اللعب.

وقال موقع (خبر ترك) إن فريق الإسعاف وصل إلى الملعب بعد تلقي اتصال من أصدقاء آيتن، وإن الشاب نُقل إلى مستشفى، إلا أن وحدة العناية المركزة لم تتمكن من إنقاذه رغم القيام بمحاولات عدة.