مثلث برمودا.. شركة تنظم رحلة إلى المنطقة اللغز وتقدّم عرضا إذا اختفت السفينة (شاهد)

عرضت شركة رحلات بحرية برنامجًا للسفر إلى مثلث برمودا، ووعدت المشاركين باسترجاع المبلغ كاملًا إذا اختفت السفينة.

وأعلنت الشركة النرويجية أن سفينتها (بريما) ستنطلق من نيويورك إلى برمودا، في رحلة ليومين، بين أبريل/نيسان ومايو/أيار 2023، مقابل 1450 جنيهًا إسترلينيًّا (1800 دولار) للكابينة الواحدة.

وقالت صحيفة (تايمز ناو) إن عددًا من الأشخاص أبدوا رغبة بالمشاركة في الرحلة، خصوصًا بعد عرض الشركة استرداد المبلغ كاملًا في حال اختفاء السفينة.

وتابعت أن العرض “يجب أن يكون ضمن الأكثر غرابة في تاريخ عروض الرحلات البحرية”، مشددة “نحن نتحدث هنا عن مثلث برمودا”.

وأوضحت أنها منطقة مثلثة الشكل تقريبًا في المحيط الأطلسي، تحدُّها برمودا وبورتوريكو وميامي، وترك المثلث العلماء في حيرة من أمرهم لعقود من الزمان، حتى أصبحت منطقة محظورة لا تمر منها السفن ولا الطائرات بسبب اختفاء كل من حاول المرور من المثلث بحرًا أو جوًّا.

واختفت عشرات من السفن والرحلات في ظروف غامضة بالمنطقة، بما في ذلك قاذفات البحرية الأمريكية التي ورد أن طياريها أصيبوا بالارتباك أثناء تحليقهم فوق المنطقة.

ويغطي المثلث الذي يشار إليه أيضًا باسم (مثلث الشيطان) مساحة تبلغ مليونًا و140 ألف كيلومتر مربع.

وأثار لغز مثلث برمودا اهتمام الملايين من الناس لفترة طويلة جدًّا لأن معظم ألغازه لا تزال دون حل.

وأكدت صحيفة (ميرور) البريطانية أن عددًا من المسافرين مستعدون للمشاركة في الرحلة، التي يقول الإعلان عنها لتحفيز المشاركين “لا تقلق بشأن الاختفاء في جولة برمودا، للجولة معدل عائد بنسبة 100%، وستسترد أموالك في فرصة نادرة لاختفائك”.

وتشمل الجولة رحلة بحرية في مثلث برمودا على متن سفينة بقاع زجاجي مع محادثات وعروض تقديمية وأسئلة وأجوبة، ومن المثير للاهتمام أن الرحلة ليست جديدة، إذ تحظى بشعبية لدى مُنظّري المؤامرة في أنحاء العالم.

وقبل أسابيع قليلة، ادعى عالم من أستراليا أنه حل لغز مثلث برمودا، وافترض كارل كروسزيلنيكي -الزميل بجامعة سيدني- أن الأسباب الخارقة للطبيعة ليست هي العوامل الكامنة وراء الاختفاء الغامض للطائرات والقوارب في مثلث برمودا.

ويعتقد أن “الحوادث كانت على الأرجح نتيجة لسوء الأحوال الجوية وخطأ بشري”.