وسط ذهول العروسين والضيوف.. سقوط عامل من سقف قاعة أفراح خلال حفل زفاف (فيديو)

سقط عامل من سقف قاعة لحفلات الزفاف، بعد أن أخذ في التأرجح لفترة قبل أن يهوى على الأرض وسط دهشة المدعوين والحضور، في مدينة غازي عنتاب جنوبي تركيا.

وأظهر مقطع مصور أحد العمال ممسكًا بفتحة في سقف صالة وهو يتدلى من السقف محاولًا الهبوط بسلام على الأرض، وسط صيحات من الحضور تحثه على النزول.

وسقط العامل -الذي يعمل في ورشة للنسيج بمنطقة شاهينبي الوسطى بالمدينة- في قاعة الزفاف بالطابق السفلي بعد انهيار فجوة التهوية التي خطى عليها.

والتقطت كاميرا هاتف محمول لحظة سقوط العامل من فتحة التهوية إلى قاعة الزفاف وسط المدعوين.

وبينما تتجه الأنظار إليه، هبط “العامل المعلق” على الأرض وسط قلق من الضيوف الذين حضروا حفل الزفاف في القاعة، لكن العامل لم يصَب بأي أذى.