حادث الدقهلية.. والد الأطفال الـ3 المذبوحين يدعو لأمهم ويثني عليها في جنازتهم (فيديو)

في مشهد مؤثر، أثنى والد الأطفال الثلاثة الذين قُتلوا على يد والدتهم في محافظة الدقهلية بمصر على زوجته خلال تشييع الجنازة، داعيًا لها بالشفاء والعافية.

وقال الأب عبر مكبر الصوت قبل أن يؤم المشيعين في صلاة الجنازة “اللهم ارحم أولادي، واجعلهم فرطًا لنا إلى الجنة، ولا يجزعن أحد بمصابنا فإنا راضون بقضاء الله وقدره، وندعوه أن يرضى عنا، وأن يرحم أحمد وأنس وسمية”.

ودعا الزوج المكلوم لزوجته مثنيًا عليها، قائلًا “أدعو الله أن يشفي أمهم ويعافيها وأن يجعل ما فيها من بلاء في ميزان حسناتها، فوالله ما علمت عنها إلا خيرًا، وما علمت أحد أحرص على أولادي منها على أولادها”.

وختم الزوج بالقول “قدّر الله وما شاء فعل، وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئًا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، اللهم اغفر لهم وارحمهم”.

وكانت قرية ميت تمامة التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية قد شهدت جريمة مروعة، بعد أن أقدمت امرأة على الانتحار بعد ذبح أطفالها الثلاثة، وتركت رسالة مؤثرة لزوجها أبلغته فيها أنها “أرسلت أولاده إلى الجنة”.

وتلقت أجهزة الأمن بلاغًا عن محاولة امرأة الانتحار أمام جرار زراعي وتعرّضها لإصابات بالغة، بينما عثرت الجدة على جثث الأطفال الثلاثة وأبلغت الشرطة بالحادث.

وكشفت التحقيقات أن المرأة تُدعى حنان (30 عامًا) حاصلة على بكالوريوس تربية قسم لغة عربية، متزوجة من محمد (33 عامًا) يعمل في السعودية.

وأشارت التحريات إلى أن المرأة كانت تمر بحالة نفسية سيئة على إثر خلافات عائلية مع زوجها، مما دفعها إلى ذبح أطفالها الثلاثة، أحمد (10 سنوات) وأنس (5 سنوات) وسمية (3 أشهر) بسكين حاد، ثم محاولة الانتحار.

وأوضح تقرير الطب الشرعي المبدئي أن المرأة في حالة خطرة حيث تبين إصابتها بجروح قطعية في مناطق متفرقة بالجسد، وذلك بعد أن ألقت بنفسها أمام جرار زراعي.