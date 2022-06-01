كادت تسحقه.. شاب ينجو بأعجوبة بعدما فاجأته شاحنة وقفزت على الرصيف (فيديو)

نجا شاب في ولاية سيارا بالبرازيل بأعجوبة من موت محقق، عندما فقد سائق شاحنة السيطرة على المقود.

وصعدت الشاحنة الضخمة على الرصيف حيث كان الشاب يقف ويصبّ تركيزه على قراءة أوراق كان يحملها.

فوجئ الشاب بالشاحنة تدهمه من وراء ظهره، إلا أنه لم يتمكن من الهرب، بسبب ضيق المكان حيث كان الحائط يحاصره من الجهة الأخرى.

وأظهر مقطع مصور التقطته كاميرا مراقبة اندهاش الشاب بالموقف الذي جرى في جزء من الثانية.

وأوضح المقطع أن غصن شجرة كبير تسبب في الحادث جعل الشاحنة ترتفع إلى الأعلى وترتطم بالأرض.

وعندما بادر راكب بالنزول للاطمئنان على الشاب، هرول الأخير هاربًا من شدة الصدمة.