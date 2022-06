تمتد إلى 180 كيلو مترا.. اكتشاف أكبر نبتة على الأرض قبالة سواحل أستراليا (فيديو)

اكتشف باحثون ما يعتقدون أنها أكبر نبتة في العالم عبارة عن عشب بحري يمتد على مسافة حوالي 180 كيلومترا قبالة سواحل ولاية “أستراليا الغربية”.

وطبقا لدراسة، تم نشرها في دورية “بروسيدنجز أوف ذا رويال سوسايتي بي” التابعة للجمعية الملكية البريطانية اليوم الأربعاء فإن باحثين من جامعة “أستراليا الغربية” وجامعة فليندرز عثروا على “استنساخ” من عشب “بوسيدونيا” البحري الأسترالي في المياه الضحلة لخليج القرش في ولاية “أستراليا الغربية”.

وذكر الباحثون أنهم كانوا يحققون في عدد النباتات المختلفة التي تنمو في مراعي الأعشاب البحرية في خليج القرش، على بعد 831 كيلومترا شمال بيرث، عندما أظهرت الاختبارات الجينية أنها كانت بذرة واحدة، يقدر عمرها بـ4500 عام على الأقل.

