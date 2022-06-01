بكل هدوء.. مزارع سوري يمسك بأفعى خطيرة داخل حظيرته (فيديو)

تداولت حسابات سورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمزارع سوري يمسك بأفعى بكل سهولة وهي على قيد الحياة.

ورغم أن الأفعى تنتمي لنوع خطير من الأفاعي ويصل طولها يصل إلى متر ونصف، إلا أن المزارع السوري تمكن من اصطيادها باحترافية أثناء تجولها داخل حظيرة أغنامه قرب مدينة الرقة.

وأظهر المقطع المصور الذي تم تداوله على نطاق واسع المزارع وهو يمسك أداة زراعية ويحاول أن يخرج بها الأفعى من سقف الحظيرة.

ورغم مقاومة الأفعى ومحاولتها الهروب داخل الحطب في سقف الحظيرة، تمكن المزارع من الإمساك بها بيديه بكل هدوء وكأنه صياد محترف.