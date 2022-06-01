تقنية جديدة.. “روبوتات ذكية” في خدمة ضيوف المسجد الحرام (فيديو)

قالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إنها قامت بتوفير روبوت توجيهي خاص بتقديم خدمات الإفتاء بالترجمة الفورية بـ11 لغة عالمية في عدد من المواقع والمصليات بالمسجد الحرام.

ووفقًا لبيان الرئاسة، فإن الروبوت يقدم خدمات الإفتاء والتوجيه والتعريف بكيفية أداء المناسك لقاصدي المسجد الحرام بطريقة إلكترونية حديثة، عبر نظام الشبكة اللاسلكية “واي فاي”، خلال عدد من أصحاب الفضيلة والقضاة وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات.

وأضافت أن الروبوت يستقبل قاصديه من خلال شاشة 21 بوصة تعمل باللمس، وتدعم اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية والفارسية والتركية والملاوية والأوردية والصينية والبنغالية والهوساوية.

وأشارت إلى أن الروبوت يتميز بتصميم عصري ومرن يسمح بمرونة تنقله لتقديم خدمات الإفتاء الشرعي في أرجاء المسجد الحرام، ونظام كاميرات عالية الوضوح والدقة تتيح التصوير المحيطي للموقع وسماعات ذات وضوح عالٍ في الصوت، والتقاطه بتقنيات إزالة الضوضاء.