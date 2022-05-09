“هل أنا ثقب أسود؟”.. تفاعل كبير مع قصيدة طفل تركي ووكالة الفضاء ترد (فيديو)

تداول المدونون بشكل واسع مقطع فيديو للفنان التركي أُفق بيدمير وهو يلحن أبيات شعر كتبها طفل يدعى إسماعيل سراج أوغلو يبلغ عمره 7 سنوات ونشرتها والدته عبر تويتر فنالت مئات الآلاف من الإعجابات.

وتقول كلمات الأغنية “من أنا؟ هل أنا ثقب أسود؟ هل أنا كعكة؟ أم أنا اثنان.. هل أنا إسماعيل أم أني لا شيء؟ هل أنا رجل يسبح في اللاشيء؟ ربما أصبح شيئًا ما”.

Yedi yaşındaki oğlunuza selam ve sevgiler. Çok güzel yazmış, yazmaya devam etsin. 🤍 pic.twitter.com/QxqCJ09Rk3 — Ufuk Beydemir (@ufukbeydemir) May 4, 2022

وشهدت الأبيات التي كتبها الطفل تداولًا واسعًا على المنصات التركية خلال الأيام الماضية، وتفاعلت معها وكالة الفضاء التركية، وغرّدت عبر تويتر قائلة “نحن أيضًا نريد أن نساعد إسماعيل”.

وأضاف حساب وكالة الفضاء “لا نعتقد أنك ثقب أسود، إنما نحن متأكدون أنك صاحب عقل ساطع مثل السماء، ونتمنى أن تجد الأجوبة المناسبة لباقي الأسئلة”.

وأرفق الحساب التغريدة بصور توضح معنى الثقب الأسود. وغرد صاحب حساب باسم إسماعيل كوركماز قائلًا “هل أنا إسماعيل؟”، ترديدًا لجملة الطفل.

Ben bir ismail miyim? — İsmail Korkmaz (@ismailkrkmzx) May 9, 2022

وقالت صحيفة (حرييت) التركية إن كتّابًا تنبّؤوا لإسماعيل بأن يصبح شاعرًا ناجحًا، بعد أن كتب هذه الأسطر في 15 دقيقة عقب نزهة مع والده في الطبيعة.

وأوضحت أنه يدرس في الصف الأول الابتدائي إلا أنه متأثر بحب أسرته للكتب والشعر، وأنه يقرأ الكتب باستمرار. وعبّرت الأم عن استغرابها الأسطر التي خطّها إسماعيل.

Yedi yaşındaki oğlum elinde bu şiirle geldi, şaşkınız;) pic.twitter.com/RlyB7fqu2Z — Ayşe Nâlân (@aysenalan) May 4, 2022

ونقلت (حرييت) عن الوالد عدنان سراج أوغلو، قوله إن انتقال الأسرة إلى منزل أقرب للطبيعة وابتعادها عن الهواتف الذكية والشاشات كان له فضل في تطور الحس الإبداعي لديه”.

وأوضح الأب أن إسماعيل طفل حساس وعاطفي وأنه يفاجئ أسرته ببعض الكلمات الأدبية التي يرددها، من خلال تأثره بمحيطه العائلي.