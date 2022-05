مشهد مخيف.. السماء تتحول إلى اللون الأحمر الدامي في الصين فتثير رعب السكان (فيديو)

رصد سكان المناطق الشرقية في الصين تحوّل لون السماء إلى الأحمر الدامي مما تسبب في حالة من الذعر والقلق بينهم، وسط تأكيدات من هيئة الأرصاد بأنها ظاهرة طبيعية لكنها نادرة، وتكهنات أخرى.

ولاحظ سكان مدينة تشوشان الساحلية الواقعة في مقاطعة تشيجيانغ شرقي الصين أن السماء تحولت إلى اللون الأحمر منذ غروب شمس أمس الأحد، مما أثار مخاوف من حريق محتمل أو ظاهرة غير معروفة.

وأعلن مكتب الأرصاد الجوية المحلي أن مدينة تشوشان تشهد انكسارًا نادرًا للضوء نتيجة أضواء السفن في الميناء على الأرجح.

Blood red sky in Zhoushan舟山, China, on the evening of May 7th, a result of Rayleigh Scattering? pic.twitter.com/iGlrtN5VTq

وفقا للخبراء، كان الطقس في مدينة تشوشان مثاليًّا لظاهرة الانكسار حيث كانت السماء غائمة مع رذاذ مما أدى إلى احمرار غير عادي للسماء.

وأوضح موظف في مكتب تشوشان للأرصاد الجوية لوسائل إعلام محلية أن الطقس كان “ضبابيًّا وغائمًا” في تشوشان منذ السبت الماضي، وهو أحد العوامل التي أدت إلى تحول السماء إلى اللون الأحمر بسبب انعكاس الضوء من السحب المنخفضة المستوى.

وأضاف “عندما تكون الأحوال الجوية ضبابية فإن المزيد من المياه في الغلاف الجوي تشكل رذاذا يتسبب في انكسار وتبدد ضوء قوارب الصيد، مما يخلق ظاهرة السماء الحمراء التي يراها السكان”.

بدورها، قالت شركة (China Aquatic Products Zhoushan Marine Fisheries Co) المالكة لقوارب الصيد إن الأضواء التي تسببت في تغير لون السماء “قادمة من قارب صيد كان يجمع أسماك “صوري المحيط الهادئ”.

كما أكد المسؤولون في المنطقة أنه لم يتم الإبلاغ عن حريق في المدينة الساحلية في الوقت الذي تحولت فيه السماء إلى اللون الأحمر.

Me, for this past 2 days joking about red sky…

Today, from my office windows: What the heck? pic.twitter.com/dXLpBUJStl

— Mpu Siuz 🐈‍⬛💮 (@Vusiuz) May 9, 2022