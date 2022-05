“كبّلوه بعد أن قتلوه”.. توجيه تهمة القتل لضابطين أمريكيين أطلقوا الرصاص على شاب أسود أعزل (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل مقطعًا مصورًا مروعًا لأفراد من الشرطة الأمريكية وهم يطلقون الرصاص على شخص أعزل من ذوي البشرة السمراء، بينما يتوسل إليهم، إلا أن ذلك لم يمنعهم من قتله.

ويظهر في المقطع -الذي التُقط بكاميرا مثبّتة على بدلة أحد الضباط- مجموعة من أفراد الشرطة وهم يطالبون شخصًا بإلقاء السلاح الذي في يده، ولكنه حاول الاختباء، وعندما حاول الضحية -ويدعى قوادري ساندرز- الامتثال لطلبات الضباط والخروج من مخبأه، أطلقوا الرصاص عليه مرات عدة.

وبعد إصابته حاول رفع يده مرة أخرى لمطالبتهم بالتوقف، إلا أن الضابط يظهر في المقطع وهو يضع مجموعة أخرى من الرصاصات في سلاحه، ثم يستكمل إطلاق النار على ساندرز.

وفي نهاية المقطع يوجد مشهد مروع آخر، يقوم فيه أفراد الشرطة بسحل الضحية بينما تسيل دماؤه، وعندما وصلوا بالقرب من سيارة الشرطة قاموا بتكبيله وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة.

Quadry Sanders was killed by Lawton, Oklahoma, police officers Nathan Ronan and Robert Hinkle.

He was unarmed and posed no threat.

They shot him from afar

And — while 98% of killer cops aren’t charged at all — their manslaughter charge is not justicepic.twitter.com/SHaZGhSr0N

— AWKWORD (@AWKWORDrap) May 7, 2022