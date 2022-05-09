حفل زواج من نوع خاص لعروسين تركيين حائزين على “الحزام الأسود” في الجودو (فيديو)

وثق تسجيل مصور تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إقامة مباراة استعراضية بين زوجين في حفل زفاف، سقط العريس فيها أرضًا على يد عروسه لاعبة الجودو.

ووفقا لوسائل إعلام تركية فقد افتتح الزوجان التركيان الحاصلان على الحزام الأسود في لعبة الجودو حفل زفافهما بعرض رياضي ‏لفنون القتال، بدلا من رقصة العرسان الافتتاحية.

وقدمت العروس، التي تعمل كمدرّبة محترفة عرضا قتاليا، طرحت فيه عريسها الهاوي في هذه الرياضة أرضا، وسط جمهور يصفق لهما.

وحاز التسجيل، الذي ظهر فيه الزوجان مرتديان للحزام الأسود على إعجاب رواد مواقع التواصل، وكتب العديد لهم عبارات ترحيبية ومشجعة لزواجهم.