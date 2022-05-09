حفل زواج من نوع خاص لعروسين تركيين حائزين على “الحزام الأسود” في الجودو (فيديو)
9/5/2022
وثق تسجيل مصور تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إقامة مباراة استعراضية بين زوجين في حفل زفاف، سقط العريس فيها أرضًا على يد عروسه لاعبة الجودو.
ووفقا لوسائل إعلام تركية فقد افتتح الزوجان التركيان الحاصلان على الحزام الأسود في لعبة الجودو حفل زفافهما بعرض رياضي لفنون القتال، بدلا من رقصة العرسان الافتتاحية.
وقدمت العروس، التي تعمل كمدرّبة محترفة عرضا قتاليا، طرحت فيه عريسها الهاوي في هذه الرياضة أرضا، وسط جمهور يصفق لهما.
وحاز التسجيل، الذي ظهر فيه الزوجان مرتديان للحزام الأسود على إعجاب رواد مواقع التواصل، وكتب العديد لهم عبارات ترحيبية ومشجعة لزواجهم.
شاهد: حفل زفاف من نوع خاص لعروسين تركيين حائزين "الحزام الأسود" في #رياضة #الجودو pic.twitter.com/fD4hCBEQfr
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 9, 2022
المصدر : الجزيرة مباشر