“البِر في أوفى مشاهده”.. معتمر يدلك ساق والده المتعب بمكة المكرمة (فيديو)

أظهر مقطع فيديو من مكة المكرمة أحد المعتمرين وهو يدلك ساق والده المستلقي أرضًا في أحد أزقة الحرم المكي.

ولقي المقطع استحسانًا كبيرًا من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فوضع أحدهم عليه آية قرآنية عن البر بالوالدين.

وبدا الأب متعبًا إذ افترش قطعة قماش واستلقى أرضًا في حين جلس الابن عند قدميه ورفع ساق والده فوق كتفه وبدأ دلكها.

صوّر المقطع الناشط الفلسطيني أحمد أبو الروس، وقال إنه أكثر المشاهد التي صوّرها بمكة المكرمة تأثيرا، وحث متابعيه على تداوله بشكل واسع.

وكتب أبو الروس في تعليق على الفيديو عبر موقع فيسبوك “وقُل ربي ارحمهما كما ربياني صَغيرًا.. هُنا تكمنُ عظمة المشاهد، وترنو الروح لإدراكٍ أسمى، كيف يكونُ الحبُّ أَكبر من كُل شيء! ومُقدسًا ورقيقًا”.

وتابع في منشوره “هُنا تنبثقُ من فوهة الصمت أجلَّ الحروف، وتنطقُ العين دمعًا حثيث، هُنا البرُّ الذي أَمر بهِ الربُّ في أوفى مشاهده، هُنا يقال صَلحُ الغرس”.