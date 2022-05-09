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لحظة انهيار جسر خرساني في باكستان نتيجة “تغيّر المناخ” (فيديو)

9/5/2022-|آخر تحديث: 9/5/202203:05 PM (مكة المكرمة)

انهار جسر خرساني على طريق سريع في منطقة حسن آباد بولاية هونزا شمالي باكستان، مما أدى إلى تعطيل حركة المرور وإجبار المسافرين على تغيير مساراتهم بسبب فيضان ناتج عن ذوبان بحيرة جليدية.

وأظهرت لقطات فيديو متداولة رجال شرطة وهم يقفون بجوار الجسر لحظة بدء انهياره وسط ارتفاع تدفق النهر.

وقالت الوزيرة الاتحادية للتغير المناخي شيري رحمن في تغريدة إن الوزارة حذرت من وقوع مثل هذه الكارثة بسبب ارتفاع درجات الحرارة قبل أيام.

وأضافت أن “جسر حسن آباد انهار بسبب فيضان البحيرة الجليدية الذي تسبب في تآكل تحت الأعمدة”، موضحة أنها علمت “بإقامة جسر مؤقت في غضون 48 ساعة”.

ويعد الجسر المنهار رابطًا حيويًّا بين المناطق الشمالية من باكستان وبقية البلاد، وانهار هذا الجسر يوم السبت الماضي وفقًا للمعلومات التي نقلتها وسائل إعلام محلية عن السكان المحليين.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع أجنبية