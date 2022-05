لحظة انهيار جسر خرساني في باكستان نتيجة “تغيّر المناخ” (فيديو)

انهار جسر خرساني على طريق سريع في منطقة حسن آباد بولاية هونزا شمالي باكستان، مما أدى إلى تعطيل حركة المرور وإجبار المسافرين على تغيير مساراتهم بسبب فيضان ناتج عن ذوبان بحيرة جليدية.

وأظهرت لقطات فيديو متداولة رجال شرطة وهم يقفون بجوار الجسر لحظة بدء انهياره وسط ارتفاع تدفق النهر.

وقالت الوزيرة الاتحادية للتغير المناخي شيري رحمن في تغريدة إن الوزارة حذرت من وقوع مثل هذه الكارثة بسبب ارتفاع درجات الحرارة قبل أيام.

At the same time many such areas are vulnerable up in the north, especially GB, KP. Pakistan has the highest number of glaciers outside the polar region and many are losing mass due to high global temperatures. We need global leaders to reduce emissions, walk the talk

— SenatorSherryRehman (@sherryrehman) May 7, 2022