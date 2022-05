بعد رسالة تهديد روسية.. إيلون ماسك يثير جدلا جديدا باحتمال موته في ظروف غامضة

نشر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك تغريدة غريبة على تويتر أشار فيها إلى احتمال وفاته في ظروف غامضة.

وجاءت التغريدة بعد دقائق من أخرى تحدث خلالها عن تلقيه تهديدًا من قبل رئيس وكالة الفضاء الروسية دميتري روغوزين، بذريعة دعمه القوات الأوكرانية في حربها على موسكو.

وكتب ماسك “في حال موتي في ظروف غامضة، فإنه من الجيد أن تعرفوا جميعًا”.

If I die under mysterious circumstances, it’s been nice knowin ya — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2022

ولم يوضح الرئيس التنفيذي لشركتي (تسلا) و(سبيس إكس) ما يشير إليه بهذه التغريدة، مع أنه رجل أعمال مشاكس معروف باستخدامه منصة التدوين القصيرة لاستعراض مهاراته الفريدة في الفكاهة بطرق تنتهك القانون أحيانًا.

وتسببت التغريدة في ضجة كبيرة؛ حيث أكدت إحدى المتابعات أن حديثه “غير مضحك” ليرد ماسك قائلًا “آسف! سأبذل قصارى جهدي لأبقى على قيد الحياة”.

وكتب ردًّا على متابع آخر “شكرًا لك، لكني لا أوافق على الذهاب إلى الجحيم، إذا كانت هذه هي وجهتي، لأن الغالبية العظمى من البشر سيكونون هناك”.

وتناول ماسك في تغريدة سابقة ما قاله رئيس وكالة الفضاء الروسية دميتري روغوزين عنه حول تزويد أوكرانيا بنظام (ستارلينك) للإنترنت عبر الأقمار الصناعية مجانًا.

وقال روغوزين “إيلون ماسك متورط في دعم القوات الفاشية في أوكرانيا بمعدات اتصال عسكرية. يا إيلون، سوف تُحاسب كشخص بالغ، مهما لعبت دور الأحمق”.

ويذكر أن إيلون ماسك آثار جدلا كبيرا في الآونة الأخيرة بعد الإعلان عن نيته شراء موقع تويتر في صفقة بقيمة 46.5 مليار دولار أمريكي.

وأعلن ساخرًا أنه لن يحد من “حرية التعبير” التي يتمتع بها نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رغم شن إدارة بوتين حربًا على دولة مجاورة ذات سيادة وهي أوكرانيا.