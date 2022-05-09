إصابات بانفجار مفاجئ في أحد أفران مصنع فولاذ شمالي تونس (فيديو)

انفجر فرن فولاذي مخصص لإذابة الخردوات (قطع المعادن الصغيرة) في مدينة منزل بورقيبة بولاية بنزرت شمالي تونس.

وقال الرئيس المدير العام لمصنع الفولاذ منير مخلوف إن الفرن انفجر بشكل مفاجئ، صباح اليوم الاثنين، متسببًا في إصابة 6 أشخاص وأضرار مادية بهيكل الفرن.

وأوضح المصدر ذاته لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أنه تم السماح لـ5 من العمال الذين أصيبوا بمغادرة المستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة، أما العامل السادس فقد نُقل إلى مستشفى الحروق البليغة في بن عروس (العاصمة) بعد تعرضه لحروق من الدرجة الثانية على مستوى أصابع إحدى اليدين.

وأضاف مخلوف أن أسباب الحادث، وفق المعطيات الأولية، “فنية بحتة” سببها تسرّب بعض المياه إلى شبكة الحديد الصلب، وقد فُتح بحث فني معمق من قبل الفرق الفنية المختصة في الحادثة.

وأكد أن المصنع لن يتوقف عن الإنتاج، حيث سيتواصل العمل بالفرن رقم 2 المخصص للغرض نفسه، بالتوازي مع إصلاح هيكل الفرن المتضرر.

يشار إلى أن رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة والي بنزرت سمير عبد اللاوي وصل إلى مكان الحادث واطلع على مختلف التدخلات التي تم تفعيلها لمعالجة الأمر.