محتضنًا طفله.. تفاصيل جديدة عن مصرع لاعب الأهلي المصري أثناء حريق (فيديو)

نقلت مواقع إخبارية مصرية عن مصدر أمنى تفاصيل جديدة بشأن حادثة قفز أب وابنه من الطابق العاشر، هربًا من حريق في شقتهما بحي الواحة في مدينة نصر شرقي العاصمة المصرية القاهرة.

وأكد المصدر أن الأب يُدعى خالد كمال زكي، وهو سبّاح ولاعب كرة الماء السابق بالنادي الأهلي. وأوضح أنه عقب نشوب الحريق داخل الشقة، أمسك خالد بابنه الصغير مراد (4 أعوام) الذي هرع إلى النافذة محاولًا القفز هربًا من النيران.

وبمحاولة الأب الإمساك بالحبل الذي أنزله له الأهالي من أعلى العقار، اختل توازنه فسقط من الطابق العاشر على الأرض محتضنًا ابنه، مما أسفر عن مصرعهما فى الحال.

وأثناء القيام بعمليات الإطفاء، تم العثور على جثة طفلة (5 أعوام) مختنقة نتيجة الدخان الكثيف.

وبسبب هذه الواقعة، سادت حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ربط البعض تأخر وصول سيارات المطافئ إلى مكان الحادث بإغلاق مسار الرجوع (اليوتيرن) بالسيارات في الشوارع المؤدية إلى العقار المحترق.

وانتشرت صورة على فيسبوك لرسالة وضعها أحد سكان منطقة الواحة، موجهًا حديثة إلى بقية جيرانه هناك، جاء فيها “توفيت عائلة في الواحة بسببك. لو سمحت ممنوع الركن في اليوتيرن”.