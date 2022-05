عراك على متن طائرة.. بريطانيون يوجهون لكمات وركلات لأحد الركاب (فيديو)

نشب عراك بين 6 رجال على متن طائرة متجهة من مدينة مانشستر البريطانية إلى العاصمة الهولندية أمستردام.

وأظهر مقطع مصور -نشره أحد الركاب على موقع تويتر- رجالًا يلتفون حول أحدهم، ويوجهون إليه لكمات وركلات بقوة، بينما تتعالى أصوات داخل الطائرة.

وألقت شرطة مطار سخيبول في أمستردام القبض على الرجال البريطانيين الستة فور وصولهم، بعد شجار نشب بينهم على متن طائرة تابعة لشركة (كيه إل إم).

45 second limitations but this is earlier in the vid, person recording says he was getting booted off for racially abusing other passengers. Happy for a pile on in these circumstances 😊 pic.twitter.com/7SNBFRFuRU

واضطر طاقم الطائرة إلى التدخل لوقف الشجار بين مجموعتي الركاب “المشاغبين”، بينما أصيب أحد الرجال بجروح طفيفة في العراك.

وأظهر مقطع مصور -نشره أحد الركاب على تويتر- أفراد طاقم الطائرة وهم يحاولون تفريق المتعاركين، بينما يصرخ باقي الركاب لحث الرجال على التوقف عن تصرّفهم.

وفي مقطع آخر، ظهر أفراد الطاقم وهم يُنزلون الرجال من على متن الطائرة لتسليمهم إلى الشرطة.

وقالت الشرطة المسؤولة عن أمن مطار أمستردام، إنها بدأت تحقيقًا لكنها لم تحدد حتى الآن ما سيحدث للرجال.

وعبّر مواطن هولندي عن امتعاضه في تغريدة على تويتر كتب فيها “هؤلاء هم السياح البريطانيون الذين يتعين علينا تحمّلهم في أمستردام يومًا بعد يوم، خمّن كيف نشعر حيال ذلك كمقيمين ما زالوا يحاولون العيش هنا في خضم هذه الفوضى”.

These are the British tourists we have to endure in Amsterdam day in, day out. Guess how we feel about that as residents who are still trying to live there in the midst of this mayhem.

— Bart Janssen (@ajbjanssen) May 5, 2022