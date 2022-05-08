45 دقيقة.. قطار بالملاهي يتعطل ويترك الركاب معلّقين رأسًا على عقب في الهواء (فيديو)

شهدت حديقة إيمنت في ولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة نوعًا مختلفًا من الذعر، عندما أدى خلل في نظام الإلكترونيات إلى توقف القطار الأفعواني بمدينة الملاهي في منتصف الطريق، وترك الركاب معلّقين رأسًا على عقب لمدة 45 دقيقة.

وأفادت تقارير محلية بعدم حدوث أي إصابات، بينما علق الركاب في اللعبة المسماة (الكوبرا الطائرة) التي تسير بسرعة تصل إلى 50 ميلًا في الساعة.

وتقلب الكوبرا التي يبلغ ارتفاعها 125 قدمًا ركابها 6 مرات قبل نهاية الرحلة، لكن لسوء حظ المجموعة، توقفت رحلتهم عن الحركة تمامًا.

وقال أحد الركاب إنه شعر بالذعر عندما وصل بهم القطار إلى السماء، قبل أن يسمع “نحن آسفون لدينا بعض صعوبات تقنية”.

وأصدرت مدينة ملاهي كارويندز بيانًا بعد فترة وجيزة من الحادث، جاء فيه أن فريق الصيانة استجاب بسرعة لضمان سلامة الركاب.

وفي عام 2019، تقطعت السبل براكبي القطار الأفعواني على ارتفاع 100 قدم عن الأرض بعد توقف رحلتهم، ووقع الحادث في أبراج ألتون في ستافوردشاير في المملكة المتحدة.

وقال شهود عيان لوسائل إعلام محلية، إن الركاب ظلوا عالقين لأكثر من 20 دقيقة، وسُمع كثير منهم يصرخون من الخوف، ولحسن الحظ، لم يصب أحد بمكروه خلال العطل.