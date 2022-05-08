تركت بلدتها وتزوجت مرتين قبل وصول الأكل.. يابانية تحصل على وجبة طلبتها قبل 9 أعوام (فيديو)

وصلت وجبة طلبتها امرأة يابانية من مطعم في بلدتها بعد 9 سنوات، بينما كان تبرير المطعم هو نفاد محصول البطاطس لديهم.

وقالت صحف محلية إنه مثل الكثير من المواد الغذائية الشعبية في اليابان، فإن كروكيت متجر “آساهيا” متوافر بكميات محدودة، ويتم تقديمها فقط عن طريق طلب بالبريد.

وأفادت أن محافظة هيوغو اليابانية تشتهر بلحوم البقر، بينما تأسس متجر الجزارة في مدينة تاكا ساجو عام 1926، وهو محبوب بشكل خاص من أجل الكروكيت المصنوع من لحم البقر والبطاطس المزروعة محليًا التي تُعرف بطعمها المميز.

ويقدم المطعم 200 وجبة كل يوم عبر البريد حسب الدور، بينها وجبة المرأة التي طلبتها في 8 سبتمبر/أيلول 2013، إلا أن الطلب لم يصل سوى في 2022.

انتقلت المرأة من بلدتها خلال السنوات التسع إلى طوكيو، وتزوجت مرتين قبل أن تصل إليها كروكيت اللحم بالبطاطس.

ونشرت مجموعة تغريدات عبّرت فيها عن سعادتها بوصول طلبها، وبينما تحتوي الوجبة على 5 قطع، لكن بعد الانتظار الطويل، قدّم المطعم اعتذارًا بإرسال ما يكفي لملء الثلاجة.

وحاول موقع محلي السخرية من الواقعة، قائلًا إن تكلفة العلبة المكونة من 5 كروكيت تصل إلى 22 دولارًا، على الرغم من أنه مجرد كروكيت، إلا أنه لحم بقري من هيوغو، لكن “إذا كنت ترغب في تجربته اطلب الآن، لأن وقت الانتظار حتى يتم تنفيذ الطلبات الجديدة قد يصل إلى 30 عامًا”.