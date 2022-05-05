ضابط يقتحم متجرًا بمحطة وقود ويطلق النار بشكل عشوائي (فيديو)

قتل ضابط شرطة شخصًا وجرح ثلاثة آخرين بعدما فتح النار بشكل عشوائي داخل محطة وقود في مدينة كوريتيبا، عاصمة ولاية بارانا جنوبي البرازيل.

ووقعت الحادثة الأحد الماضي، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، وأظهرت مقاطع التقطتها كاميرات الأمن عدة أشخاص يركضون إلى متجر صغير، بينما يقترب ضابط الشرطة بهدوء ويبدأ في إطلاق النار.

وبحسب شهود عيان، فإن الرجل -ويُدعى رونالدو ماسويا سيلفا (43 عامًا) قد أوقف سيارته في مكان محظور وبدأ مشاجرة مع حارس أمن في المنشأة.

وانتهى العراك إلى إشراك أشخاص آخرين، وبدأ ضابط الشرطة الفدرالية في إطلاق النار على عملاء محطة الوقود، بدم بارد.

وتوفي المصور أندريه مونيز فريتولي (32 عامًا) متأثرًا بجروحه داخل سيارة إسعاف، وتم إطلاق النار على ثلاثة أشخاص آخرين وكانوا بحاجة إلى نقلهم إلى المستشفى.