طريقة جديدة للكسب.. تيك توك يعتزم تقاسم عائدات الإعلانات مع صناع المحتوى

أعلن تطبيق تيك توك أنّه يعتزم تقاسم عائدات الإعلانات مع أبرز صناع المحتوى على المنصة، مقتربًا بذلك من النموذج المُعتمد لدى المنصات المنافسة.

وأوضح التطبيق التابع لمجموعة (بايت دانس) الصينية في بيان أنه سيبدأ دراسة برنامج “لتقاسم الإيرادات مع صناع محتوى وشخصيات عامة وناشرين صحافيين”.

وأشار إلى أنّ المرحلة الأولى من البرنامج لن تشمل سوى الحسابات التي تضم 100 ألف متابع على الأقلّ، مؤكدًا تصميمه على “تطوير حلول نقدية ليشعر صناع المحتوى بأنّهم مُقدّرون ويتلقون المكافأة المناسبة”.

وذكر موقع “بيزنس أوف أبس” المتخصص أنّ تيك توك الذي تجاوز عدد مستخدميه مليار مستخدم العام الماضي، قد حقق عام 2021 إيرادات بلغت 4.6 مليارات دولار، وهو رقم يعادل الإيرادات الخاصة بتطبيق سنابشات الذي يتصفحه يوميا نحو 300 مليون مستخدم.

وكانت منصات التواصل الاجتماعي الكبيرة المتخصصة في نشر مقاطع الفيديو مثل يوتيوب وإنستغرام وسنابشات قد بدأت تنفيذ خطط تتعلق بمشاركة الأرباح.

TikTok will start to share ad revenue with creators https://t.co/a3Erx1YGN3 pic.twitter.com/pwqlGAjMEO

وأعلن تيك توك تطوّرا في عروضه المخصصة للمعلنين، إذ ستصبح إعلاناتهم مرتبطة بمقاطع الفيديو المصنفة ضمن الـ4% الأكثر استقطابا للمشاهدات على المنصة.

وتضمن الصيغة الجديدة، المسماة “تيك توك بالس”، للمعلنين ربط إعلاناتهم بمحتوى حسابات خاضعة للتحقق بهدف تحسين فاعلية حملاتهم.

ويقدم تيك توك طريقة جديدة لجذب المعلنين إلى نظامه الأساسي من خلال منحهم القدرة على عرض محتوى علاماتهم التجارية.

وأفادت تقارير بأن البرنامج لا يقتصر على مساعدة المبدعين فقط، بل يتضمن أيضا توفير بيئة أكثر “أمانًا للعلامة التجارية” للمعلنين على غرار يوتيوب.

وأطلق أشهر تطبيق في العالم لمشاركة الصور وهو إنستغرام، في بداية السنة، التجربة الأولى لميزة الاشتراك المدفوع للمبدعين.

وأتاح التطبيق اختبار هذه الميزة لـ10 مبدعين أمريكيين فقط، ممن يتراوح محتواهم بين الأساليب الرياضية والفنية وعلم التنجيم.

ويتم ضبط المحتوى بأسعار شهرية مختلفة بدءًا من 0.99 دولار إلى 99 دولارًا أمريكيًّا، وسيتم تحديدها من قبل صانعي المحتوى وذلك بناء على تقييمهم للمحتوى الخاص بهم.

وقال المدير المشارك للخدمة في المنصة آشلي يوكي إن جميع الأموال التي يتم جمعها من الاشتراكات ستذهب مباشرة إلى منشئي المحتوى، وإن إنستغرام لا تخطط للاستفادة من هذه الخدمة حتى 2023 على الأقل.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لتطبيق إنستغرام آدم موسيري، إن الاشتراكات المزمع إطلاقها “واحدة من أفضل الطرق التي تمكن المؤثرين من جني الأرباح”.

🎉 Subscriptions 🎉

Subscriptions allow creators to monetize and become closer to their followers through exclusive experiences:

– Subscriber Lives

– Subscriber Stories

– Subscriber Badges

We hope to add more creators to this test in the coming months. More to come. ✌🏼 pic.twitter.com/SbFhN2QWMX

— Adam Mosseri (@mosseri) January 19, 2022