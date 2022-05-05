كولومبيا تسلم الولايات المتحدة “أخطر مهرب للمخدرات في العالم” (فيديو)

أعلن الرئيس الكولومبي، إيفان دوكيه، أن بوغوتا سلّمت، الأربعاء، الولايات المتّحدة “أوتونييل”، أكبر تاجر مخدّرات في البلاد.

وقال دوكيه، في تغريدة على “تويتر” اليوم الخميس “أودّ أن أكشف أننا سلّمنا دايرو أنطونيو أوسوغا، الشهير باسم أوتونييل، أخطر مهرب للمخدّرات في العالم”.

Quiero informar que fue extraditado Dairo Antonio Úsuga alias 'Otoniel'; el narcotraficante más peligroso del mundo, asesino de líderes sociales y policías, abusador de niños, niñas y adolescentes. Hoy triunfan la legalidad, el Estado de Derecho, la #FuerzaPública y la justicia. pic.twitter.com/K66UhJuWkE — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) May 4, 2022

وأوسوغا (50 عاماً) كان المطلوب الأول في كولومبيا إلى أن أوقفته قوات الأمن في 23 أكتوبر/تشرين الأول في شمال غربي البلاد، خلال عملية عسكرية واسعة النطاق، وهو ملاحق منذ 2009 أمام محكمة في نيويورك بتهمة الاتجار بالمخدّرات.

وفي تغريدته وصف الرئيس الكولومبي مواطنه هذا بأنّه “قاتل قادة مجتمع وعناصر شرطة، ومغتصب أطفال ومراهقين. اليوم، انتصرت الشرعية وسيادة القانون والقوة العامة والعدالة”.

وبثّت وسائل إعلام محلية صورًا لقافلة كبيرة من العربات المدرّعة يواكبها عناصر شرطة مدجّجين بالسلاح متوجهة إلى مطار بوغوتا.

المطلوب رقم واحد.. #كولومبيا تسلم الولايات المتّحدة بارون المخدّرات "أوتونييل" قال الرئيس الكولومبي في تغريدة على تويتر: أودّ أن أكشف أننا سلّمنا دايرو أنطونيو أوسوغا الشهير باسم (أوتونييل) أخطر مهرّب للمخدّرات في العالم. pic.twitter.com/6DY4VH1xPM — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 5, 2022

وكان أقارب ضحايا أوتونييل طلبوا “تعليق” عملية تسليمه إلى الولايات المتحدة، مطالبين السلطات باحترام حقّهم في معرفة الحقيقة وبالحصول على تعويضات.

لكن فريق الدفاع عن أوسوغا قال إن القضاء الكولومبي أعطى، الخميس، الضوء الأخضر لتسليمه إلى الولايات المتّحدة.

وتمثّل عمليات التسليم إلى أكبر حليف لها أحد أسلحة كولومبيا الرئيسة لمكافحة تهريب المخدّرات بالإضافة إلى كونها واحدة من أكثر النتائج التي يخشاها تجار المخدّرات.