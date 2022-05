نُقل في كيس جثث إلى المشرحة ثم جاءت الصدمة عندما كشفوا رأس المريض (فيديو)

أعلن أحد دور الرعاية في مدينة شنغهاي الصينية وفاة نزيل لديها، ووضعه العاملون هناك في الكيس المخصص للموتى لإرساله إلى المشرحة، وعندما وصل عمال المشرحة لحمل الجثة اكتشفوا أنه لا يزال على قيد الحياة.

وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة (ساوث تشاينا مورنينغ بوست) لحظة صدمة عامليَن في الخطوط الأمامية في شنغهاي المنكوبة بفيروس كورونا أن كيس الجثة عندما كانا ينقلون الكيس إلى المشرحة ليرتعدا رعبًا لاكتشافهم أنها تحتوي في الواقع على شخص حي.

وتُظهر اللقطات -التي صورها أحد المارة- العاملين الصحيين، وهم يفكّان الحقيبة الصفراء أمام موظف في دار رعاية المسنين، ويكشفان رأس المريض قبل أن يتراجعا في حالة صدمة.

ويمكن سماع الشخص الذي يصور الفيديو وهو يقول “دار رعاية المسنين في حالة من الفوضى. أرسلوا شخصًا على قيد الحياة في كيس جثث وقالوا إنه مات. وقال متعهدو دفن الموتى إنه ما زال يتحرك. تصرف غير مسؤول حقًا”.

وعلى منصة (ويبو) الشبيهة بالتويتر في الصين، أعرب الكثيرون عن عدم تصديق احتمالية حدوث مثل هذا الخطأ الجسيم، وخاصة في شنغهاي التي يُنظر إليها منذ مدة طويلة على أنها أكثر مدن الصين تقدمًا وحداثة.

وقال أحد المدونين على موقع ويبو “المشكلات في شنغهاي مكشوفة بالكامل هذه المرة”، فيما قال آخر “يعد هذا قتلًا عمدًا”، وأشار كثيرون إلى أن الرجل كان من الممكن أن يُدفن أو يُحرق لولا اكتشافه حيًا.

من جانبها ردت حكومة المقاطعة على الحادث يوم الاثنين قائلة في بيان إن الرجل المسن في حالة مستقرة الآن، مضيفة أنه تم عزل ثلاثة مسؤولين من مكتب الشؤون المدنية بالمنطقة ومكتب التنمية الاجتماعية، كما تم عزل رئيس دار المسنين.

