صلاة العيد على قضبان القطار تثير غضب المصريين والداخلية تعلّق (فيديو)

أثار مقطع فيديو متداول لأشخاص يؤدون صلاة العيد على قضبان قطار بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية -شمالي مصر- استغراب وغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأدى المصلون صلاة العيد بالتزامن مع وصول قطار رقم 948 لمحطة طلخا عند الساعة 5:42 صباحا بتوقيت القاهرة، فيما ظل القطار متوقفا ينتظر انتهاءهم من الصلاة ما تسبب في تأخره 8 دقائق.

وألقى المدونون باللوم على المصلين الذين افترشوا القضبان غير عابئين بتعطل القطار أو حتى بسلامتهم الشخصية، على حد وصفهم.

وأصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانًا -عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك- جاء فيه “أثناء إقامة صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد محطة القطارات بمدينة طلخا بالدقهلية، ونظرًا لزيادة أعداد المصلين وقت أداء الصلاة، قام بعضهم بافتراش المزلقان المجاور للمحطة وتزامن ذلك مع توقف أحد القطارات بالمحطة ضمن المحطات المقرر وقوفه بها ولم يؤثر ذلك في حركة القطارات”.