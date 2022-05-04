لجهوده طوال شهر رمضان.. مصلّون يهدون إمام مسجدهم سيارة فاخرة (فيديو)

أهدى رواد مسجد بلدة طاركة بمدينة لييدا الإسبانية إمام مسجدهم -المغربي الجنسية- سيارة فاخرة بمناسبة عيد الفطر المبارك بحسب مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولاقت هذه اللفتة الكريمة إعجاب الكثيرين خاصة وأن الهدية سيارة فاخرة من طراز (أودي إيه 6)، ويظهر الفيديو التفاف المصلين حول الإمام وتسليمهم مفتاح السيارة له مع إلقاء الزهور عليه احتفالًا به.

وبحسب مواقع إخبارية مغربية، قضى الشيخ أسامة بوعصاب ما يزيد على السبعة أعوام في إمامة المصلين بالمسجد، وهو ينحدر من ضواحي مدينة العرائش شمال غربي المغرب، وخريج كلية أصول الدين وحاصل على شهادات عليا في الدراسات الإسلامية.

وعن اختيار هذه السيارة بالذات هدية له قال بعض المصلين إنها هدية تليق بمقام أهل العلم والقرآن كما نقلت عنهم بعض المواقع.

وأعرب الشيخ بوعصاب عن سعادته بهذه الهدية قائلًا “اليوم كانت الفرحة كبيرة، فقد فاجأتني جماعة مسجد طاركة المباركة بهدية غالية راقية مباركة، سيارة من الطراز العالي الرفيع ولله الحمد والمنة”.

وأضاف “فرحتي كانت أكبر بمحبة هؤلاء المؤمنين الكرماء والتفافهم حولي بدعائهم وسعة صدورهم وطيبة قلوبهم، وقد عجز اللسان عن التعبير وباتت الكلمات أفقر في البلاغة عن وصف هذا المشهد العظيم، فالحمد لله الكريم الحليم في الأولى والآخرة، وبارك الله في جماعة مسجد طاركة ومتعهم بالصحة والعافية وجعل أبناءهم وبناتهم من الصالحين”.