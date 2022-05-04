سوار الذهب يروي كواليس برنامجه “عمران” في فلسطين (فيديو)

تحدث مقدم برنامج “عمران” والمذيع في قناة “بي إن سبورت” سوار الذهب علي عن برنامجه الذي قدمه خلال شهر رمضان، والذي نشر فيه سلسلة حلقات ومشاهد نادرة من داخل المسجد الأقصى المبارك، كما أبرز قصصا إنسانية من قطاع غزة.

وأنتج تلفزيون “قطر” الحكومي برنامجًا مصوّرًا اسمه “عمران”، ينقل واقع الفلسطينييين والمعاناة التي يتعرضون لها، فضلا عن إعداده حلقات ثقافية وتاريخية عن المسجد الأقصى والصراع هناك.

وقال سوار خلال مقابلة مع برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، الثلاثاء، إن هناك ظلم وحرمان إعلامي كبير وقع على المسجد.

وأشار إلى أنه تعرف في هذه الزيارة إلى العديد من المعلومات عن المسجد الأقصى، وشاهد العديد من القصص.

وقال “أنا نفسي لأول مرة أعلم أن المسجد الأقصى مكون من 4 طبقات، من أيام سيدنا آدم الى فترة الرسول محمد عليه السلام إلى الفترة الأموية وحتى الفترة الحديثة”.

وتحدث عن وجود معلومات مغلوطة منتشرة عن الأقصى وقال “كثير منا يرى قبة الصخرة ويظنها المسجد الأقصى، ولكنه في الحقيقة مصلى من 7 مصليات موجودة في المسجد”، حيث أن المسجد هو كل ما يحيط بالسور بمساحة قدرها 144 ألف متر مربع.

وقال إن في المسجد الاقصى 200 معلم تاريخي يشمل ثقافات عديدية، اسيوية وأفريقية وعربية.

وتمنى سوار الذهب أن تمهد هذه الرحلة إلى وضع مناهج حقيقية في المدارس ليعرفوا المسجد الأقصى وتعظم في قلوبهم قيمته.

وقال إن شهرته كمعلق رياضي في قناة كبيرة مثل “بي إن سبورت” يجب أن تتحول إلى “قيم حقيقة يكون لها أثر كبير ومردود أكبر”.

وأشار إلى أن “95 % من حلقات البرنامج هي حلقات عفوية، لأن هذا هو أسلوب البرنامج، الحياة في سوريا أو فلسطين تتضمن الكثير من المآسي والقصص، لذلك لا تحتاج لأن تحضر، فأنت بمجرد أنك تتمشى بين الناس، فتحصل على القصص الكثيرة”.

وتحدث عن ضرورة استغلال شهرة الرياضيين والإعلاميين في دعم القضايا الإنسانية والحقوقية، ودعم من يحتاج دعم.