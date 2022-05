شاب أمريكي يتسلق ناطحة سحاب من دون معدات أمان.. ما السبب؟ (فيديو)

ألقت السلطات الأمريكية القبض على رجل في سان فرانسيسكو بعد تسلقه الحر لبرج (سيلز فورس)، في خطوة يبدو أنها تهدف إلى الاحتجاج على منع الإجهاض.

يأتي ذلك بعد تسرب مسودة قرار قضائي من شأنه أن يلغي إباحة الإجهاض بالولايات المتحدة.

وأظهرت لقطات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي من داخل البرج وخارجه الرجل وهو يتسلق ناطحة سحاب من دون معدات أمان، وبحسب ما ورد انتظرته السلطات على رأس البرج وسرعان ما احتجزته.

ويبلغ ارتفاع برج (سيلز فورس) 60 طابقًا و326 مترا، وهو ثاني أطول مبنى غرب نهر المسيسيبي والرابع عشر في الولايات المتحدة، وهو سمة مميزة في سان فرانسيسكو.

وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أكدت صحة المسودة التي تقضي بإلغاء القرار الصادر عام 1973 والذي يجيز الإجهاض في جميع أنحاء البلاد، لكنها قالت إن المسودة لا تمثل القرار النهائي المقرر إعلانه بحلول نهاية يونيو/حزيران المقبل.

Part two of the #salesforcetower #freeclimber pic.twitter.com/E3fYrSbu2u

