شاب أمريكي يتسلق ناطحة سحاب من دون معدات أمان.. ما السبب؟ (فيديو)

ألقت السلطات الأمريكية القبض على رجل في سان فرانسيسكو بعد تسلقه الحر لبرج (سيلز فورس)، في خطوة يبدو أنها تهدف إلى الاحتجاج على منع الإجهاض.

يأتي ذلك بعد تسرب مسودة قرار قضائي من شأنه أن يلغي إباحة الإجهاض بالولايات المتحدة.

وأظهرت لقطات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي من داخل البرج وخارجه الرجل وهو يتسلق ناطحة سحاب من دون معدات أمان، وبحسب ما ورد انتظرته السلطات على رأس البرج وسرعان ما احتجزته.

شاب أمريكي يتسلق ناطحة سحاب بلا أي تأمين… تعرف إلى السبب pic.twitter.com/N9CFXHoSaw — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 4, 2022

ويبلغ ارتفاع برج (سيلز فورس) 60 طابقًا و326 مترا، وهو ثاني أطول مبنى غرب نهر المسيسيبي والرابع عشر في الولايات المتحدة، وهو سمة مميزة في سان فرانسيسكو.

وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أكدت صحة المسودة التي تقضي بإلغاء القرار الصادر عام 1973 والذي يجيز الإجهاض في جميع أنحاء البلاد، لكنها قالت إن المسودة لا تمثل القرار النهائي المقرر إعلانه بحلول نهاية يونيو/حزيران المقبل.

وفي عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، قادت الولايات المتحدة حملة في المنظمة الدولية ضد تعزيز حقوق المرأة الجنسية والإنجابية وصحتها معتبرة ذلك بمثابة قانون يجيز الإجهاض، وعارضت التعبيرات الدولية المتفق عليها منذ مدة طويلة في قرارات الأمم المتحدة.

ويعد تسريب مسوّدة في قضية لا تزال قيد البحث خرقا استثنائيا لقواعد المحكمة العليا، وطالب الجمهوريون بفتح تحقيق لكشف ملابساته.

وفي المسوّدة الواقعة في 98 صفحة يصف غالبية قضاة المحكمة العليا القرار الذي يبيح الاجهاض بأنه “خطأ فادح منذ البداية”.

وبحسب معهد (غوتماكر) للأبحاث “من المؤكد أو المرجح” أن تحظر 26 ولاية الإجهاض في حال ألغت المحكمة العليا هذا القرار.

وسارع حكام ديمقراطيون لولايات من بينها كاليفورنيا، ونيو مكسيكو، وميشيغن، إلى الإعلان عن مساع لتكريس السماح بالإجهاض بقوانين حتى في حال ألغته المحكمة العليا.