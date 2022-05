مهرجان كان يمنع مخرجا كنديا من السكان الأصليين من المرور على السجادة الحمراء

كشف المخرج الكندي كيلفن ريدفيرز، المنحدر من مجتمعات السكان الأصليين، أنه مُنع من الظهور على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي الـ45 لأنه كان يرتدي حذاء تقليديا من نوع “موكاسين”.

وينتمي هذا المخرج إلى مجتمع “ديني” من السكان الأصليين، ونشأ في الأقاليم الشمالية الغربية لكندا.

وقال ريدفيرز لشبكة “سي بي سي” الكندية “لقد نشأت على أسسي الثقافية، ولأحذية موكاسين أهمية كبيرة في هذا الإطار”.

وأوضح “أتفهم أن هناك قواعد لباس معينة على السجادة الحمراء، لذلك اعتقدت أني إذا ارتديت بزة توكسيدو وربطة عنق، وقطعة تظهر أني من السكان الأصليين، فسيكون ذلك مقبولا”.

وأضاف ريدفيرز أن أحذية موكاسين “تُعتبر إلى حد كبير ملابس تقليدية ورسمية” لدى أفراد ثقافات كثيرة في كندا.

وسافر المخرج إلى فرنسا مع وفد من صانعي الأفلام من السكان الأصليين، ودُعي لحضور العرض الأول لفيلم “Les Amandiers” للممثلة الفرنسية الإيطالية فاليريا بروني تيديشي في 22 مايو/أيار الجاري.

Dene filmmaker Kelvin Redvers was turned away from the Cannes Film Festival red carpet for wearing moccasins. Redvers hopes the incident is a learning moment and helps to expand the festival's idea of what counts as formal wear. Learn more: https://t.co/tqIjHPQ6HY via @CBCNews pic.twitter.com/Vn47StnBZ1

— Museum of Anthropology at UBC (@MOA_UBC) May 31, 2022