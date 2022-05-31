مصرية محجبة تشارك في الإعلان الترويجي لكرة الموسم الجديد للدوري الإسباني (فيديو)

شاركت المغنية المصرية تسنيم العايدي في إعلان تقديم كرة الموسم الجديد للدوري الإسباني “لا ليغا” بصحبة مجموعة من المطربين.

ونشرت تسنيم فيديو الجزء الخاص بها من الأغنية عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، محققًا نحو نصف مليون مشاهدة.

كما نشر حساب “لا ليغا” على إنستغرام الفيديو الكامل للإعلان.

ولدى تسنيم العايدي أكثر من ثلاثة ملايين متابع على تطبيق تيك توك، ونحو مليونَي متابع على إنستغرام.

وتشتهر تسنيم بنشر مقاطع لها وهي تؤدي أغاني أجنبية، وتحقق مشاهدات بالملايين.