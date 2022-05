مراهقة باكستانية تقوم بالدور.. ‏”مارفل” تزيح الستار عن أول بطلة خارقة مسلمة (فيديو)

كشفت شركة مارفل الأمريكية عن صور أبطال مسلسل (مس مارفل) وهو أول عمل لبطلة خارقة مسلمة، وسيُعرض على قناة (ديزني بلس) في 8 يونيو/حزيران.

ومسلسل (مس مارفل) من بطولة إيمان فيلاني التي تلعب دور كامالا خان، وهي مراهقة أمريكية باكستانية، وأول بطلة خارقة مسلمة لمارفل.

ويتتبع المسلسل قصة كامالا المراهقة الأمريكية المسلمة التي تنقلب حياتها الأسرية في نيوجيرسي رأسًا على عقب عندما تكتسب قدرات خارقة للطبيعة. وفي محاولة لتقليد الأبطال الذين تتطلع إليهم، تتبنى خان هوية مس مارفل. وشخصية كامالا شغوفة بالألعاب وقصص الأبطال الخارقين، وتتمتع بخيال واسع ولاسيما عندما يتعلق الأمر بكابتن مارفل.

Explore new character posters from Marvel Studios' @MsMarvel ahead of the show's debut on @DisneyPlus . ⚡️ https://t.co/rxW3SldNiN

ويُظهر المقطع الترويجي كامالا وهي تكافح من أجل التوفيق بين هويات متعددة لكونها طالبة في المدرسة الثانوية تواجه المتنمرين وتذهب إلى مسجد للصلاة مع أسرتها. وسرعان ما تكتشف أن لديها قوى كونية تجعلها قادرة على إطلاق انفجارات الطاقة من أساورها وفي النهاية تحصل على الزي الشهير باللونين الأحمر والأزرق.

وتشعر كامالا بأنها غير مرئية في المنزل والمدرسة حتى تحصل على قوى خارقة مثل الأبطال الذين تتطلع إليهم دائمًا.

In 10 days, every generation needs a hero.

@MsMarvel, an Original series from Marvel Studios, starts streaming June 8 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/Stvl3tt6Ep

— Marvel Entertainment (@Marvel) May 29, 2022