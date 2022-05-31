له سجّل إجرامي.. تركي “ركل عجوزًا سورية” يفجر غضب المنصات وتدخّل عاجل من السلطات (فيديو)

واجهت سيدة مسنّة تعاني من إعاقة ذهنية هجوما من قبل مواطن تركي في مدينة غازي عنتاب، وصفها بأنها “لصة أطفال”، وفق فيديو متداول على مواقع التواصل.

واجتاحت حالة من الغضب المنصات، وطالب ناشطون سوريون بمحاسبة المعتدي، وتوعد مسؤولون أتراك بمحاسبته على اعتدائه على كرامة اللاجئة السورية المسنّة.

وبعد ساعات من الهجوم أعلنت سلطات المدينة إلقاء القبض على المهاجم الذي تبيّن أن لديه سجلات جنائية متعلقة بالمخدرات والسرقة.

وكتب والي غازي عنتاب داود غُل على تويتر “تم التعرف على الشخص الذي ركل عمتنا نتيجة العمل الدقيق الذي قامت به الشرطة، وتم احتجازه من قبل مكتب المدعي العام”. وأضاف “نائب المحافظ زار العمة في منزلها. لن نسمح بوجود هؤلاء المجرمين بيننا. نحن حزينون”.

Engelli ve yaşlı teyzemize tekme atan kişi emniyetimizin titiz çalışması sonucu tespit edilmiş ve savcılığımız tarafından gözaltına alınmıştır. Vali yardımcımız,teyzeyi evinde ziyaret ederek devletimizin sıcak elini uzatmıştır. Kriminal tiplere fırsat vermeyeceğiz. Üzgünüz… — Davut GÜL (@gul_davut) May 30, 2022

وعلّق المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية على الواقعة قائلًا “لقد أثار العنف ضد والدتنا ليلى محمد البالغة من العمر 70 عامًا، حزنًا عميقًا لنا جميعًا. الوحدات القضائية والإدارية تنفذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الجاني. جميع أفراد أمتنا الواعون يقفون إلى جانب الأم الضحية”.

70 yaşındaki Leyla Muhammed annemize uygulanan şiddet hepimizi derinden üzmüştür. Sabıkalı fail #ŞakirÇakır hakkında Adli ve İdari birimler gerekli hukuki süreci yürütmektedir. Milletimizin vicdan sahibi tüm fertleri mağdur annenin yanındadır. — Ömer Çelik (@omerrcelik) May 30, 2022