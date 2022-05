الموناليزا ملطّخة بالكريمة.. حادثة غريبة تغزو المنصات عالميًا وإحالة الفاعل للرعاية النفسية (فيديو)

اعتقلت الشرطة الفرنسية رجلًا لطَّخ لوحة الموناليزا في متحف اللوفر في باريس بكعكة من الكريمة. ووضعت الشرطة الرجل (36 عامًا) الذي تنكّر في ملابس امرأة مسنّة على كرسي متحرك، في الرعاية النفسية.

وقالت صحيفة (الغارديان) البريطانية إن الشاب زعم بأنه احتجاج ضد الفنانين الذين لا يركزون بشكل كافٍ على “الكوكب”.

ورفض المسؤولون في اللوفر، حيث تحتل اللوحة الغامضة صدارة الأعمال الفنية، التعليق على الحادث الغريب الذي التقطته كاميرات هواتف الحاضرين. ولاقى مقطع الفيديو انتشارًا واسع النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأفادت الصحيفة أن لوحة ليوناردو دافنشي لم تتضرر، بفضل الغلاف الزجاجي المضاد للرصاص الذي يحميها بعد أن كانت هدفًا لمحاولات تخريب في الماضي.

ونشر مستخدمو تويتر مقطع فيديو يُظهر موظفًا في المتحف يمسح الزجاج، فيما تعالت هواتف الحضور لالتقاط اللحظة.

ونقلت الغارديان عن ناشطين أن الرجل قفز على اللوحة من الكرسي المتحرك الذي كان متنكرًا عليه، وحاول كسر زجاج اللوحة، قبل أن يبدأ بتشويه واجهتها بالكعكة ويلقي الورود في كل مكان.

